Casacos em saldos e perfeitos para o seu tipo de corpo

As tendências dão as indicações das peças que estão mais na moda no momento e, dentro destas, há sempre múltiplos modelos por onde escolher. E com os saldos à porta e com boas oportunidades de negócio, esta a altura para avaliar a aquisição de vestuário que seja, pela suas circunstâncias, mais oneroso. Os casacos integram-se, claramente, nesta categoria.

Para que faça boas compras e com as quais se sinta confortável, nada como deixar um guia que indica quais os agasalhos mais indicados para cada tipo de corpo: ampulheta, maçã, pera, retangular. Claro que não podiam faltar opções para as mais pequenas.

Veja a seleção que reunimos para si:

Ampulheta: Este tipo de corpo caracteriza-se pela proporcionalidade entre ombros e ancas, com cintura marcada. Quase todos os casacos ficam bem neste tipo de corpo com destaque para os que têm corte cruzado, com ou sem cinto, realçando ainda mais a cintura. Pode optar por casacos que abrem em evasé.

Sobretudo handmade com cinto, Mango, antes 119.99€ depois 89.99€

Sobretudo de Pelo com Gola com Lapela e Design Animal Print, Lola Casedeamunt, El Corte Inglés, antes 279€ agora 194€

Casaco de Fazenda com Lã, Salsa jeans, no El Corte Inglés, antes 189€ agora 151.30€

Sobretudo traçado, Primark, 30€

Maçã: O peito e os ombros são maiores do que as ancas e a cintura é pouco definida. Nestes casos, as opções longas e simples, com trespasse, podem ser indicadas. Devem evitar-se peças com golas, elegendo sobretudo os que a não têm ou fecham apenas com um botão.

Casaco curto Estrutura, Zara, antes 45.95€ agora 29.99€

Casaco, Lanidor, antes 79.90€ agora 47.94€

Sobretudo de dupla face com lã sintética, ZW Collection, Zara, antes 169.99€ agora 99.99€

Sobretudo de malha com nervuras, Zara, antes 59.95€ agora 35.99€

Pêra: Ancas largas e parte superior do corpo mais estreita e com peito menor. Se é o seu tipo de corpo, pode e deve apostar em casacos com golas, podem ser curtos ou de cintura alta. Pode optar por cortes estruturados e mesmo com cinto, mas deve evitar apliques e bolsos saídos nas laterais para não aumentar visualmente mais esta zona do corpo.

Casacão com Pelo de Coelho, Woman, no El Corte Inglés, antes 199€ agora 139.30€

Casaco Curto em Tecido Dupla Face, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, antes 269€ agora 189€

Blusão bomber de 100% pele, Mango, antes 229.99€ agora 159.99€

Blusão comprido alcochoado, Zara, antes 45.95€ agora 29.99€

Casaco dois botões forro pelo sintético, Primark, 55€

Retangular: Falamos de um corpo que não tem a curva da cintura e igualando o volume dos ombros às ancas. Mediante isto, deve apostar nas propostas longas, retas ou mesmo em forma de ovo, que abre em vez de cintar. Os casacos de corte masculino e o trench coat clássico podem ser os aliados perfeitos.

Coat – patterned, C&A, 59.99€

Coat, C&A, 39.99€

Coat, C&A, 39.99€

Petite: Uma grande franja da população tem estatura média ou pequena e, nestes casos, deve apostar-se em soluções que acentuem a zona da cintura, recorrendo a cintos ou a fachas decorativas. Os modelos A-Line ou evasés em nada vão cooperar para quem tem um corpo com estas características. Pode apostar em casacos até meio da perna porque a vão favorecer na altura.

Casaco, Lanidor, antes 340€ agora 238€

Sobretudo com Cinto, Tiffosi, antes 69.99€ agora 49.99€

Casaco Comprido Acolchoado com Cinto, Tiffos, antes 69.99€ agora 49.99€

Coat, C&A, 69.99€

Casaco, Lanidor, antes 300€ agora 210€