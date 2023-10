Casamento? Maria Cerqueira Gomes terá recusado pedido de Cayetano Rivera, diz imprensa espanhola

A revista de sociedade, a Semana, avançou que o toureiro espanhol Cayetano Rivera, de 46 anos, terá pedido a apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, de 40, em casamento e que esta terá recusado a proposta.

No programa Fiesta, do canal de televisão Telecinco, foram argumentadas as razões que alegadamente terão levado o rosto de Em Família e do reality show recente Casamento Marcado a declinar o pedido.

Segundo o que foi avançado no formato, a comunicadora vem de duas relações que terminaram – primeiro com Gonçalo Gomes, com quem teve a filha Francisca, e depois de António Miguel Cardoso, da qual nasceu o filho João – e não estará preparada para assumir novamente o compromisso, sob a incerteza de as coisas voltarem a não dar certo.



Ora, a 21 de abril e a propósito do anúncio da condução do programa Casamento Marcado, no qual se vestiu de noiva, a apresentadora revelou a Cláudio Ramos, no Dois às 10 que tinha intenções diferentes. “Toda a gente sabe que eu gostava de casar”, afirmou no matutino da TVI.

A relação entre o rosto de Queluz de Baixo e do toureiro espanhol começou a surgir na imprensa em março último, tendo vindo a ser reveladas, desde aí, imagens do casal. Em abril, o casal foi capa da revista Semana, a mesma que agora revela o pedido de casamento negado, e numa escapadinha a dois em Veneza, Itália.