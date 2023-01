Casamentos: Este é o detalhe em que as noivas estão a poupar em 2023

Os casamentos exigem sempre um grande investimento, o que obriga a pensar na melhor forma de gerir a verba disponível. Mas a festa é, para lá do orçamento, um palco para novas tendências e que todos gostam de acompanhar.

Em véspera de a Exponoivos voltar a abrir as portas para mais uma edição, que vai ter lugar em Lisboa neste fim de semana, a responsável pela organização do evento, Helena Santos, revela ao Delas.pt as grandes tendências que já se verificam em 2023. Mas já lá vamos.

Embora a festa se queira memorável, a verdade é que a crise dos preços também obriga a uma gestão mais consciente dos gastos. Uma opção que a mesma responsável já nota no setor. “Os noivos fazem uma seleção criteriosa de quem levam ao casamento”, declara a responsável pelo certame que vai acontecer a 28 de janeiro, em Lisboa, no Marriott Hotel, das 11.00 às 19.00 horas. E Helena Santos prossegue: “Em vez de convidarem duzentas pessoas ou mesmo a família e os amigos todos, selecionam quem é fundamental na sua vida.”

As festas também estão menos longas, sendo compostas cada vez mais por apenas uma refeição mais estruturada e concentrada num sexta-feira à noite ou num domingo, o que representa uma vantagem no valor final desembolsado.

O tema do ano parece evidente: “O mote para este ano é a sustentabilidade. Casamentos verdes, flores, ar livre, tudo o que se associe à natureza“, explica a responsável. No que diz respeito às cores, aponta como tendência os tons serra como o caramelo, a canela e o alaranjado.

No que toca à decoração, as mesas passam a compor-se com flores ou frutos como a maçã, os limões e, entre outras, as laranjas. Aqui, o natural está a apropriar-se do espaço que estava a ser ocupado pelas tradicionais velas e candelabros. Desta forma, sobressai agora a natureza e a simplicidade.

Outra forma de decorar incide nos arcos de flores. “Servem de pano de fundo às cerimónias civis quando são realizadas dentro do espaço do evento. Têm ainda uma segunda utilização, que é servir de cenário para as fotografias”, aponta Helena Santos.

A utilização de fundos de letras em neon e das cortinas de luzes constituem igualmente um novo elemento decorativo.

No que toca aos acessórios usados na cerimónia, recorre-se com frequência ao bouquet do campo – que apresenta flores naturais – ou ao que Helena Santos denomina de “bouquets monocromáticos”, isto é, com uma única flor e cor. A responsável pela organização do certame dá os exemplos clássicos do ramo de rosas vermelhas ou amarelas, afirmando que estão a voltar a ser moda.

Não esquecendo os destinos onde pode passar a lua-de-mel, que integra uma das etapas mais importantes do casamento, as Maldivas e Bali revelam-se a grande paixão dos noivos. “A oferta, neste momento, não está a acompanhar a exigência do consumidor e surgem estas alternativas com preços bem mais apetecíveis do que eram há uns anos”, afirma.

No catering não parecem existir, para já, grandes alterações, como nota Helena Santos: “Os noivos vão pela experiência”, explica, alegando que a mesma se quer como “uma experiência gustativa elegante, intimista e diferente”.