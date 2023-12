Castings para ‘Morangos com Açúcar’ já decorrem, e tem ao fim do mês para tentar a sorte

A iniciativa arranca este sábado, 16 de dezembro, e estende-se até à reta final do ano, 30 de dezembro. A novela juvenil Morangos Com Açúcar, da TVI, procura nossos rostos para a próxima temporada da produção e os castings decorrem em Lisboa, no Wonderland, que está instalado no Parque Eduardo VII.

Segundo nota enviada às redações pela estação televisiva, detentora da produção juvenil, esta captação de novos talentos é feita em parceria com a McDonald’s e decorre “todos os dias, até 30 de dezembro de 2023 (com exceção dos dias 24 e 25), nos dias de semana entre as 13.00 e as 20.00 horas, e aos fins de semana das 10.00 às 17.00 horas”.

O casting decorrerá num dos espaços daquela feira natalícia ao ar livre e nele os participantes vão poder realizar as suas provas “em mupis interativos com quatro atores da última série de Morangos com Açúcar. No exterior todos poderão tirar fotografias no cenário “instagramável”, que combina a jovialidade da série com a dinâmica de partilha da McDonald’s”, refere o comunicado.

De acordo com o regulamento, as provas estão abertas a quem tem entre 18 e 25 anos, vai durar um minuto, e só serão aceites os candidatos que entreguem a documentação necessária, e que pode consultar aqui. Porém, é importante ressalvar que “não existe qualquer limite quanto ao número de participações de cada participante”, refere a mesma regulamentação.

Os castings serão apreciados até “30 de janeiro de 2024” e “os candidatos selecionados serão chamados para prova presencial”, lê-se nas normas que regulamentam esta captação de talentos.