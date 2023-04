Catarina e Sónia recusam elogio e lutam ao lado de Cristina e Maria contra ataque à imagem

“Flacidez do tempo” da diretora de Ficção e Entretenimento e apresentadora da TVI, Cristina Ferreira, e recomendações várias à apresentadora Maria Botelho Moniz para se exercitar. Este foi o tema de uma crónica de jornal da autoria do jornalista Alexandra Pais que, sob o título “A imagem é tudo”, comentou – ignorando o percurso, o trabalho ou carreira das apresentadoras da TVI – apenas e só os corpos dos rostos da estação e da alegada legitimidade que teriam para, nessa linha de raciocínio, conduzir formatos. O jornalista do CM comparou-as ainda a Catarina Furtado e Sónia Araújo por estarem, o contrário das primeiras, “de silhueta perfeita e bem produzidas”.

Um texto que está a causar indignação geral das múltiplas celebridades nacionais e Cristina Ferreira já avisou, logo no domingo, 2 de abril, que este texto lhe vai merecer “atenção judicial”.



Mas o caso não fica por aqui. Múltiplas mulheres e figuras públicas como Carolina Deslandes, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves vieram a terreiro considerar o texto “ajbeto”, “execrável”, “imbecil” e a própria Catarina e Sónia Araújo – que são elogiadas naquela peça – já vieram condenar esta mesma prosa, rejeitar o elogio e devolvê-lo como se faz a um prémio oferecido por quem não se reconhece legitimidade.

“Faço aqui uma declaração de que não aceito este elogio! E devolvo-o. Como nos prémios”, afirmou Catarina Furtado no Instagram e dirigindo-se a Alexandre Pais. “Esta crónica tem um impacto maior porque atinge uma multidão de raparigas e mulheres (…) um impacto nocivo (…) não podemos deixar passar”, afirma a apresentadora da RTP1.

“Estou mencionada no texto. Não nego que gosto de receber elogios (e também não nego que tenho uma relação, até agora, amigável com o meu corpo que herdei dos meus tempos de bailarina), mas não gosto de comparações quando têm a ver com o exterior. Aliás, detesto”, escreveu Catarina Furtado no Instagram e dirigindo-se a Alexandre Pais.

Sónia Araújo fez suas das palavras de Furtado e vincou: “Também gosto de receber elogios, mas não a troco de denegrir por comparação uma colega e por isso também o devolvo”, escreveu no Instagram.

Recorde-se que tudo começou o sábado, 1 de abril, num texto de opinião em que Alexandre Pais escreveu que Maria Botelho Moniz, apresentadora do Dois às 10, da TVI, é uma “mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso” e que Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal “(usa) mangas à cava e exibe os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio”.

Entre as visadas a análise revoltou, para já, a diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, que foi a primeira a reagir – além de prometer um processo ao cronista, já veio responder, por meio de imagens, na noite deste domingo, antes da gala do reality show O Triângulo: Cristina Ferreira deixou-se filmar da cabeça aos pés e há mesmo uma foto na qual está “escondida”… apenas com um braço de fora.