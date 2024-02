Catarina Furtado, Ana Salazar e Joana Ribeiro na ModaLisboa, em março e “for good”

Esta edição é representada por 18 nomes, entre os quais a designer de moda Ana Salazar, a maquilhadora Antónia Rosa, a atriz Joana Ribeiro, a apresentadora Catarina Furtado ou o músico Alex D’Alva Teixeira, “escolhidos enquanto símbolos das indústrias criativas, intrinsecamente ligadas às várias comunidades que constroem a ModaLisboa”.

“Todas as suas práticas partilham, além de um ecossistema cultural, uma mensagem: FOR GOOD. Fazer o bem enquanto resposta aos desafios da contemporaneidade, sim, mas também enquanto missão e intenção definitiva ao Design, à cidade, às pessoas, ao planeta”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Associação ModaLisboa.

O último dia da 62.ª edição coincide com a data das eleições legislativas em Portugal, por isso, a organização “encarou como seu dever fazer todos os esforços para alterar as datas do evento, sem sucesso devido à indisponibilidade de espaços na cidade, o calendário internacional em que a Lisboa Fashion Week [Semana da Moda de Lisboa] se insere e o compromisso para com os seus Designers e parceiros”.

“Desta forma, a ModaLisboa está a veicular junto das suas equipas a informação oficial quanto ao processo de voto antecipado em mobilidade, e incentiva todos os visitantes do evento a exercer o seu direito de voto antes de se deslocarem ao Pátio da Galé – porque para ser concretizado, FOR GOOD terá de ser transversal a todas as práticas”, refere a organização.

A primeira edição da ModaLisboa aconteceu em abril de 1991 no Teatro São Luiz. Nessa altura, 13 criadores apresentaram coleções para o inverno de 1991/92.

Ao longo de 33 anos, o evento realizou-se nos mais variados espaços da capital, do Mercado da Ribeira ao Hub Criativo do Beato, passando pelo Pavilhão Carlos Lopes, a Estufa Fria ou o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.

A 56.ª edição, em março de 2021, foi a primeira e única 100% digital, tendo sido filmada no Pátio da Galé.