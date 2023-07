Chá de Oolong pode ajudar a queimar gordura. E enquanto dorme, diz estudo

Ganhar peso, perder peso. Ganhar massa, perder gordura. São objetivos recorrentes das pessoas. Mas, nesta época do verão e do calor, que é quando se põe o corpo e as curvas em jogo, a queima de gordura é o mais procurado.

A queima de gordura é feita através do exercício físico e de uma dieta com défice calórico mais rica em proteínas. Além desses passos, há outras métodos que podem ajudar nesse processo, mas que não substituem a atividade física e uma boa dieta.

Pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, dizem que beber dois copos de chá de Oolong todos os dias estimula de forma significativa o processo de queima de gordura no corpo.

“Como todos os chás, o Oolong contém cafeína, que afeta o metabolismo aumentando a frequência cardíaca. Contudo, estudos sugerem que o consumo de chá pode também aumentar a quebra de gordura, independentemente dos efeitos da cafeína”, diz o autor sénior da pesquisa.

“Por isso, queríamos examinar os efeitos do consumo de Oolong versus a cafeína isolada no metabolismo de energia e gordura”.

Mas o que é diferente no chá de Oolong? Este tipo de bebida, que é amplamente produzido na China e em Taiwan, coloca-se entre o chá verde e o chá preto, caracterizado por um processo que inclui murchar a planta sob o sol e oxidar. O chá de Oolong tem várias vitaminas, minerais e antioxidantes úteis e pode trazer benefícios para a saúde do coração, do cérebro, dos ossos e dos dentes, ajudando também no controle do peso.

Contudo, para o trabalho sobre a perda de gordura no sono, os cientistas testaram um grupo de voluntários saudáveis, que beberam chá de Oolong, cafeína pura ou placebo por duas semanas. Os resultados revelaram que os participantes que beberam o chá ou a cafeína aumentaram a quebra de gordura em 20 por cento, concluindo que os efeitos do chá de Oolong continuam depois de a pessoa ir dormir. Porém, nem o chá nem a cafeína causaram aumento no gasto de energia.

Com isto, a equipa de pesquisadores acredita que o chá de Oolong não vai tirar o sono, por conta da cafeína, e pode ajudar a queimar a gordura. Contudo, é importante não esquecer o mantimento de uma rotina de atividade física e uma dieta equilibrada.