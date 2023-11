Ciência revela remédio caseiro que ajuda a travar hospitalização por covid-19

Lidar com constipações e gripes com recurso a mezinhas e remédios caseiros é prática habitual posta em marcha por todos. Ora, tratar o diagnóstico por Covid-19 não difere muito na maneira de todos reagirmos à doença. E bem, pelos vistos.

Um estudo que reuniu indivíduos diagnosticados com COVID-19 concluiu que há um truque simples que pode ajudar a reduzir significativamente as complicações decorrentes da infeção e o risco de hospitalização. Como? Com gargarejos de água morna e sal e lavagem nasal quatro vezes ao dia durante 14 dias.

Os resultados destas análises, divulgadas na quarta-feira, 8 de novembro e que podem ser lidas no original aqui, vão ser apresentadas na Reunião Científica Anual do Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia (ACAAI) em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos da América e que arrancou esta quinta-feira, 9 de novembro, e decorre até segunda, 13.

Mas até lá, fique a saber que quem gargarejou com água morna e sal durante duas semanas após teste PCR positivo reportou três vezes menos probabilidade de vir a precisar de cuidados hospitalares. “Entre 2020 e 2022, indivíduos com idade entre 18 e 65 anos com teste PCR positivo para infeção por SARS-CoV-2 foram selecionados aleatoriamente para serem submetidos a regimes de solução salina em doses baixas ou altas por 14 dias”, afirmou o coordenador do estudo Sebastian Espinoza, citado pela comunicação social.

“As soluções com baixo e alto teor salino consistiam em 2,13 gramas e 6 gramas de sal dissolvidos em 250 ml de água morna. Gargarejos e lavagem nasal foram feitos quatro vezes ao dia durante 14 dias”, especificou ainda o autor do estudo.

“Descobrimos que ambos os regimes salinos parecem estar associados a taxas de hospitalização mais baixas em comparação com os controlos nas infecções por SARS-CoV-2. Esperamos que mais estudos possam ser feitos para investigar melhor esta associação”, acrescentou o co-autor do estudo e médico Jimmy Espinosa.