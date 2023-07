Cinco truques de maquilhagem para aumentar a confiança

No mundo da beleza existem alguns truques de maquilhagem que permitem realçar os traços. Com apenas alguns toques estratégicos, pode obter uma aparência mais polida e atraente em questão de minutos.

Quer saber como? Apresentamos aspetos que deve prestar atenção na hora de se maquilhar, pois vão ajudar a aumentar a confiança e fazê-la sentir-se mais bonita em qualquer ocasião.

Pele impecável

A base certa pode fazer uma grande diferença na aparência. Escolha uma que se adapte ao seu tom e tipo de pele e aplique com um pincel ou esponja para um acabamento natural e uniforme. Termine com um pouco de pó translúcido, de forma a criar um visual fresco e duradouro.

Sobrancelhas definidas

As sobrancelhas emolduram o rosto e podem realçar significativamente a expressão. Certifique-se de tê-las bem desenhadas e preenchidas. Utilize um lápis ou sombra que corresponda à sua cor natural. Se procura um efeito mais duradouro, pode tentar técnicas como o microblading.

Pestanas bem tratadas

Pestanas longas e volumosas são, sem dúvida, um dos maiores sucessos de maquilhagem. Utilize várias camadas de rímel para um efeito mais dramático. O lifting ou a colocação de pestanas postiças são alternativas mais duradouras.

Lábios hidratados

Um toque de cor nos lábios pode mudar completamente sua aparência. Escolha uma cor que complemente o seu tom de pele e aplique-a com precisão. Se quer acrescentar um pouco de brilho, veja as sugestões de lip glosses que reunimos.

Blush natural

Aplicar blush é a chave para adicionar calor e vitalidade ao rosto. Opte por um tom rosa ou coral se quiser um look fresco e natural, ou um avermelhado se preferir algo mais dramático. Além das bochechas, o blush é utilizado como sombra de olhos e, até mesmo, por baixo do corretor de olheiras, para proporcionar uma cobertura mais alta e natural. Use e abuse, mas certifique-se de esfumar bem para criar um efeito mais natural.