Coffrets de maquilhagem para iluminar os dias cinzentos

Nesta época natalícia, muitas marcas lançam os famosos coffrets de maquilhagem. Pequenos, com um packaging sedutor e, muitas vezes, com os best-sellers incluídos. O presente de Natal ideal, principalmente quando inclui os “queridinhos” de todas as mulheres, o blush e iluminador.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões imperdíveis, que, além de fazerem alguém feliz, vão ser úteis para ter à mão.

Soft and Warm Nudes – Coffret Maquilhagem, na Sephora, 30,99€ Selena’s Faves 4 Pieces, na Sephora, 33,99€ Blush ‘n Twinkle, na Sephora, 35,99€ Revolution Pro Cream Face Wand, na Look Fantastic, antes 20,95€ depois 14,95€ REM Beauty Naughty & Iced, na Sephora, 35,99€ NUDESTIX Glowy Nude Skin Set, na Look Fantastic, antes 52,45€ depois 36,95€ Color Ways Multi-Stick, na Sephora, 59,99€ Coffret Glow Getter Makeup Kit, na Wells, antes 24,99€ depois 18,74€