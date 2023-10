Collants para receber o outono e os primeiros ventos frios

As rajadas de vento e a chuva mais fria já não se compadecem com pernas ao fresco, e tudo em apenas alguns dias. Em tempo de transição meteorológica, os collants são os aliados perfeitos porque não são tão quentes a ponto de fazer calor, mas já travam o fresco que arrepia a pele, mesmo sendo de renda.

E embora as meias coloridas opacas continuem a ter voz ativa nas tendências das estações frias – deve preparar-se para as vermelhas, avisamos já e até apresentamos umas! – , as propostas giram em torno dos clássicos negros, mas com um toque de pedraria ou com padrões, e sempre com uma pincelada de imaginação.

Veja abaixo mais de duas dezenas de propostas que pode conciliar com calções e saias mais curtas, uma das tendências da estação, ou mais compridas.

Collants 20 Den Fantasia, Tezenis, 7.99€

Collants 30 Den Fantasia Aveludada com laço, Tezenis, 9.99€

Collants 30 Den Fantasia Aveludada, Tezenis, 9.99€

Collants brilhantes, H&M, 7.99€

Collants com Fantasia em Caxemira, Falke, no El Corte Inglés, 24€

Collants com laço, H&M, 9.99€

Collants de Rede 50 Den com Glitter, Calzedonia, 12.95€

Collants Efeito, Rede, MO, 5.99€

Collants em malha de rede com strass, H&M, 15.99€

Collants em renda, H&M, 15.99€

Collants Finos com Estampado Gráfico, Falke, no El Corte Inglés, 24€

Collants Flores 20 DEN, MO, 5.99€

Collants Jacquard estampado floral, Zara, 9.95€

Collants Modernos Padrão Integral Corações, Primark, 4.50€

Collants Opacos com Fantasia e sem Costuras, Phillipe Matignon, no El Corte Inglés, 17.70€

Collants Opacos com Pérolas, Calzedonia, 15.95€

Collants Plumeti, 20 DEN, Zara, 9.95€

Collants Rede Fantasia, Tezenis, 5.99€

Collants Semitransparentes com Fantasia e sem Costuras, Phillipe Matignon, no El Corte Inglés, 25.40€

Collants Strass Colorido Limited Edition, Tezenis, 12.99€

Collants Transparentes 20 Den Trabalhados com Detalhe Pé, Tezenis, 7.99€

Collants Transparentes 30 Den com Risca Posterior Brilhante, Calzedonia, 12.95€

Collants Transparentes de 30 Den com Padrão Cosmo Metalizado Atrás, Calzedonia, 15.95€

Pack 2 Collants Rede, Primark, 5€