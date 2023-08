Com o outono à porta, chegou a hora de voltar a usar as “shackets”

O outono não tarde está a bater à porta. Daqui a umas semanas já será necessário carregar consigo alguma peça mais quente para colocar sobre os ombros quando ficar mais fresco. E sabe que peça é perfeita para o efeito? As “shackets”, o “fruto da relação” entre um casaco e uma camisa. Não são de tecidos muitos grossos (havendo também no mercado, mas não é tão comum) e podem agir como um casaco ou uma camisa de fechar os botões.

Com a época mais fria a chegar, teremos de começar a tirar a roupa de outono/inverno do armário. Essas peças são boas companheiras e damos algumas dicas de como as pode usar.

Se escolher ou tiver uma “shacket” de pele ou um tecido sintético similar, esta irá mantê-lo aquecida e adicionar uma camada de extravagância ao visual. Até porque o couro e a pele são os tecidos do outono. Já por outro lado, pode conjugar também com calças mais largas, para uma imagem mais moderna.

Caso goste de se manter casual e confortável, uma “shacket” oversize dá-lhe essa imagem. Para juntar ao conforto, ao utilizar um suéter por baixo, irá deixá-la mais quente. Ou então, usá-la com calças de fato de treino.

A imagem monocromática é bastante utilizada. E com a sua “shacket” poderá facilmente montar esse visual. Utilizando-a, por exemplo, com umas calças e uma camisola da mesma cor. Caso goste de mais um bocado de animação e diversão, pode adotar um monocromático de estampas.

Se o monocromático é uma imagem que até gosta de ver, mas não de usar por completo, pode montar uma base de uma única cor e utilizar a “shacket” para adicionar um tom diferente, contrastando com o restante.

Use e abuse destas peças. Confortáveis, giras e quentinhas. Tudo o que se procura ao entrar na época do tempo mais fresco.