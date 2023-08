Meia-estação. Para os dias mais frescos, já se pode pôr uma camisa aos ombros

O calor ainda tem marcado presença, com os termómetros a marcarem perto dos 40.ºC ou acima. Contudo, com a chegada do outono já no próximo mês, entramos naquela época que é chamada de meia-estação. Na qual está frio e calor, tudo no mesmo dia.

Por isso, o armário já tem de ser híbrido, albergando as roupas de verão, mas com algumas peças mais quentes, de outono. Para isso, reunimos aqui algumas sugestões de camisas e partes de cima que possam proteger dos ares mais frescos nesta meia-estação, que ainda está para chegar.

Camisola Oversize Neuclassics Adicolor, Adidas, 70€

Blusa de manga japonesa, Adolfo Dominguez, 50€

Sweatshirt, Bershka, 12,99€

Camisola de algodão, Bimba Y Lola, 31,50€

Jersey polo, Brownie, 55,90€

Camisola Gola Redonda, Primark, 17€