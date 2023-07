Como evitar o golpe de calor? Cinco dicas para proteger a saúde

Com a chegada de uma nova estação e o aumento das temperaturas, é fundamental saber como evitar os golpes de calor. Esta é uma condição séria que pode colocar a saúde em risco. Felizmente, existem várias precauções para evitá-la.

Mantenha-se hidratada

A hidratação é essencial para prevenir a insolação. Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Além disso, evite bebidas alcoólicas e com cafeína, pois podem desidratá-la ainda mais.

Se é fisicamente ativa ou passa muito tempo ao ar livre, considere beber bebidas desportivas para repor os eletrólitos perdidos.

Procure locais frescos

Nos dias mais quentes, tente passar o tempo em locais bem ventilados, como shoppings, bibliotecas, cinemas ou museus. Se não tiver ar condicionado, use ventiladores ou tome um banho para se refrescar.

Evite a exposição solar direta

A melhor forma de evitar a insolação é não expor-se diretamente ao sol, principalmente nas horas mais perigosas do dia (das 11 horas às 16 horas). Se precisar sair, procure sombra e use um protetor solar de amplo espectro com FPS alto.

Use roupas apropriadas

Isso não significa que deva sacrificar o estilo, mas sim adaptá-lo à estação: opte por roupas leves, cores claras e tecidos respiráveis, como o algodão. Evite tecidos sintéticos que prendem o calor e dificultam a transpiração. Além disso, não se esqueça de usar um chapéu ou boné e óculos de sol que combinem com o look para se proteger do sol.

Conheça os seus limites

Ouça o seu corpo e não se esforce demais nos dias quentes. Se pratica atividades físicas ao ar livre, deve planeá-las para o início da manhã ou final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas. Se sentir sintomas como tontura, náusea, fadiga extrema ou confusão, procure ajuda médica.