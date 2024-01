Concurso ‘Got Talent Portugal’ já tem data de estreia na RTP

Depois da música, os múltiplos talentos. O concurso Got Talent Portugal está de volta à estação pública, sucedendo a The Voice, e com Sílvia Alberto aos comandos do formato que se estreia neste domingo, 14 de janeiro, na RTP1, depois do Telejornal.

Neste regresso há novos jurados. Ao produtor Manuel Moura dos Santos juntam-se a apresentadora Filomena Cautela, a atriz Inês Aires Pereira e o regressado maestro Rui Massena.

“Este formato oferece um palco a todos os que precisam dele, que trabalharam para lá chegar e cujo talento possa não ser convencional e isso é extraordinariamente inspirador e serviço público”, afirma o rosto da RTP, citada em comunicado. Filomena Cautela considera ainda que “em casa é facílimo responder a tudo e tomar decisões, quando se está sentado na cadeira tudo de jurado é complicadíssimo”.

“Espero não desiludir pois quero estar à altura dos grandes talentos que pisam o enorme palco do Got Talent Portugal”, refere Inês Aires Pereira na mesma nota enviada pela estação pública.

Já Rui Massena, e sobre o programa de artes que considera ser “o mais democrático da televisão portuguesa”, fala de um concurso que permite “a milhares de pessoas que estudam e desenvolvem diariamente o seu trabalho, em áreas como o circo, o teatro, a dança, a música instrumental” mostrarem os seus talentos. “O Got Talent Portugal mudou a vida de muita gente de uma forma tão positiva que a grande maioria recorda com saudade a sua passagem pelo programa”, acrescenta Manuel Moura dos Santos.