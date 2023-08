Condado de Essex lança mapa online direcionado para a segurança das mulheres

Foi lançado um mapa online, uma parceria da Polícia de Essex, em Inglaterra, do Conselho do Condado de Essex, e do Comissário de Polícia, Bombeiros e Crime (PCC), com o objetivo de ajudar meninas e mulheres inglesas a destacarem quais os lugares onde se sentem inseguras no condado.

A iniciativa vai ser aberta a todos, mas o público-alvo são meninas e mulheres, com idade superior a 13 anos.

O PCC Roger Hirst disse que queria garantir que todos pudessem “viver a vida em segurança”, avançou a BBC News.

“Ninguém deveria sentir-se inseguro na sua própria comunidade, mas o triste facto é que muitas meninas e mulheres se sentem”, explicou à mesma publicação.

As mulheres poderão usar o mapa para marcar uma área específica de Essex onde se sentem inseguras e explicar o motivo. Esses dados são públicos, qualquer utilizador terá acesso.

Ch Supt Claire Talbot, chefe tática da força policial de Essex, em Inglaterra, notou que a aplicação serve para “ajudar a concentrar os esforços em termos de visibilidade e segurança, bem como na prevenção do crime”, nomeadamente violência contra meninas ou mulheres.

A iniciativa seguiu “uma extensa pesquisa do Safety Advisory Group do conselho”, que revelou que 16% das mulheres envolvidas se sentiam inseguras durante o dia nas vilas e cidades do condado e 47% se sentiam inseguras à noite.

Hirst disse: “Cabe a todos nós garantir que todos em nossa sociedade possam viver suas vidas em segurança”. “Sabemos que as meninas e mulheres são mais propensas a serem vítimas de assédio, perseguição e abuso”, acrescentou.