Conforto nos pés. Sapatilhas que ainda pode adquirir nos saldos

Um par de botas, de saltos altos, sandálias e, claro, sapatilhas. Calçado diferente com usos distintos e que temos sempre à mão, e que de preferência signifiquem conforto, casualidade e versatilidade.

Os ténis são um verdadeiro must-have para qualquer pessoa. Podem ser usados para desporto, para o dia-a-dia e até para trabalhar. Podem ser estilizados e combinados com diferentes estilos de vestuário e surgem com diferentes cores e formatos no mercado.

Os saldos ainda não terminaram. Logo, optar pela compra destas peças nesta altura promoções é uma ótima oportunidade para investir para já e para os próximos meses.

Deixamos-lhe algumas dicas.

Club C 85, Reebok, antes 84,90€ agora 49,90€

550 White Red, New Balance, antes 139,90€ agora 109,90€

Old Skool, Vans, antes 84,90€ agora 69,90€

Forum Low, Adidas, antes 109,9€ agora 59,9€

EX89, Asics, antes 129,90€ agora 99,90€

Carnaby Evo, Lacoste, antes 69,90€ agora 49,90€

SK8-Hi Shadow, Vans, antes 94,90€ agora 69,90€

Chuck Taylor All Star Desert Patchwork, Converse, antes 79,90€ agora 49,90€

Blazer Mid 77 ESS, Nike, antes 109,90€ agora 69,90€