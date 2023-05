Cor total nos olhos para celebrar os Coldplay e três maneiras de aplicar sem errar

Marcados pela cor no palco e nas roupas, os concertos dos Coldplay – que regressam este sábado, 20, e domingo, 21, ao Estádio Municipal de Coimbra, pedem maquilhagem a rigor: vários tons bem vivos reunidos numa superfície.

Para entrar no espírito, nada melhor que colorir as pálpebras com, pelo menos, duas cores vivas. Mas não precisa de se ficar por aí, pode ir mais além e adicionar mais tonalidades. O brilho não está excluído, afinal falamos de um espetáculo em que a luz é parte central do alinhamento.

Mas ainda antes de lhe mostrarmos as opções que tem, saiba como aplicar corretamente as cores e quais as sequências que melhor a favorecem.

Comece pela cor mais clara que escolher e aplique-a sobre toda a pálpebra de forma uniforme. De seguida escolha uma segunda cor – ou a média, se usar várias – e aplique suavamente até atingir a cor que pretende do meio do olho até à lateral exterior, não comprometendo a luminosidade e o foco no parte interior do olho. Escolha o tom mais escuro para aplicar na zona côncava do olho.

Numa opção colorblock, escolhem-se três cores que serão verticalmente dispostas, como se fossem colunas, na pálpebra superior. Também pode optar por dispor os tons horizontalmente. Neste caso, recomenda-se que comece pelo tom mais escuro na zona imediatamente superior às pestanas e vá seguindo o processo.

Veja abaixo as paletas para poder usar e abusar da cor:

Cult Colours Eyeshadow Palette,Kiko Milano, 18.90€

DIOR 5 Couleurs, na Douglas, 52.13€

Bloomin’ bright eyeshadow & eyeliner palette, Essence

Ombres Summer Jean, Floral Denim, Guerlain, PVP 78€

Eye Palette, Kylie Cosmetics, na Douglas, 50.95€

Le 9 Palette De Sombras, Givenchy, na Perfumes & Companhia, 55.32€

Mini Norvina Pro Pigment Palette Vol.2, Anastasia Beverly Hills, na Sephora, 33.99€

Affirmation Magic Palette, Morphe, na Douglas 21.95€

Mothership IX Artistry Palette Huetopian Dream, Pat Mcgrath, na Sephora, 147.99€

Paleta 9 Sombras Lande Océane, Yves Rocher, 24.95€

Paleta de Sombras Art Library It’s Designer, M-A-C, no El Corte Inglés, 55€

Paleta Sombras Quartzo, Quem Disse, Berenice, 20€

Palete de Sombras Felineyes Intense, Dolce & Gabbana, El Corte Inglés, 69.70€

Palete de Sombras Marvellous Mattes, Make Up Revolution, Wells, 5.85€

Pro Effect Eye Palette, Make Up Factory, na Perfumes & Companhia, 15.16€

Sombras Profusion Neon 10 Cores, Auchan 7.49€

Ultimate Petite Shadow Paleta, NYX Professional, na Wells 7.90€

Paleta de Sombras Viva La Pink, Avon, 16€