Coroação de Carlos III reúne família “muito moderna”. Quem é quem e onde ver a cerimónia

Na coroação deste sábado, 6 de maio, haverá um rei e uma rainha divorciados, vários enteados, um ex-marido, um filho rebelde e até um irmão desonrado, todos eles membros da “família moderna” de Carlos e Camilla.

E se se prepara para acompanhar a cerimónia, que arranca às dez da manhã em Londres, e pela televisão, saiba tudo sobre a família real e ainda antes de se sentar no sofá.

Os três operadores nacionais preparam emissões especiais a começarem entre as 9.30 horas, na RTP3, e as 10.0 horas na SIC e na TVI.

A primeira a arrancar será conduzida por João Adelino Faria, a partir de Lisboa, com convidados e como reportagens em direto assumidas pelo jornalista Duarte Gomes em Londres e a correspondente Rosário Salgueiro.

Na SIC, Clara de Sousa dirigirá as operações a partir da capital britânica – onde já está – fazendo reportagens e contando com a jornalista Joana Latino e o correspondente da estação no Reino Unido Emanuel Nunes

Manuel Luís Goucha e Júlio Magalhães vão ser os rostos da emissão especial da estação de Paço d’Arcos, que devera arrancar às 10 da manhã. Com eles estarão o correspondente da TVI/CNN em Londres Óscar Cordeiro e a jornalista e pivô Rita Rodrigues.

Recorde agora quem é quem na família real britânica.

Casal real: Carlos, de 74 anos, divorciou-se de Diana em 1996, após uma “guerra” com ampla cobertura da imprensa. Diana morreu em 1997 num acidente de carro em Paris.

Camilla, de 75, divorciou-se de Andrew Parker Bowles, um ex-oficial do exército, em 1995 após 21 anos de casamento. O casamento civil de Charles e Camilla foi consumado, sob resistência, em abril de 2005, e após um longo romance.

A 5 de fevereiro do ano passado, a Rainha Isabel II revelou, numa mensagem ao país, na véspera do seu Jubileu de Platina, que Camilla, a mulher do seu filho será Carlos, deveria ser rainha consorte quando o príncipe sucedesse a monarca no trono britânico.

Na mensagem, a soberana, 95 anos, manifestou o seu “sincero desejo” que “Camilla seja designada como rainha consorte” quando Carlos for empossado Rei de Inglaterra.

Ex-marido: Para ele, esta será sua segunda coroação, já que Andrew Parker Bowles, de 83 anos, foi pajem na coroação de Isabel II. Ele mantém um bom relacionamento com Camilla e foi convidado para o casamento da ex-companheira com Carlos. Andrew Parker Bowles também é o padrinho da filha da princesa Anne, Zara Tindall.

Filhos e enteados: William, de 40 anos, é o príncipe herdeiro e está casado com Catherine, princesa de Gales, com quem tem três filhos: George, com 9, Charlotte, 8, e Louis, 5. São o casal real que mais empatia tem gerado e que têm tentado captar a atenção das gerações mais novas e mais descrentes da monarquia britânica.

Harry, o filho rebelde de Carlos, tem 38 anos e uma atitude muito crítica em relação à família real. Renunciou – ao lado da mulher, Meghan Markle – às funções reais em janeiro de 2020 e, desde aí que vive do outro lado do Atlântico. Atualmente reside na Califórnia. Abalou a família com revelações em entrevista a Oprah, numa série da Netflix e num livro de memórias intitulado Na Sombra, que arrendou profundamente a esperança na reconciliação entre Harry, o pai e a madrasta.

Tom Parker Bowles, filho de Camilla e Andrew Parker Bowles, é afilhado de Carlos III. Tem 48 anos, é crítico gastronómico e divorciado da jornalista de moda Sara Buys. Tem dois filhos.

Laura Lopes, de 45 anos, é filha de Camilla e Andrew Parker Bowles. Ela é curadora de arte, casada e tem três filhos.

Netos: George será o pajem de honra mais jovem presente na coroação. Charlotte e Louis deverão participar do desfile após a cerimónia.

Freddy Parker Bowles, de 13 anos, neto de Camilla, será um dos quatro pajens da avó, assim como os primos, os gémeos Gus e Louis Lopes, de 13 anos, filhos de Laura.

Lola Parker Bowles, de 15 anos, e Eliza Lopes, também de 15 e que foi dama de honra no casamento de William e Catherine, em 2011, também estarão presentes.

Irmãos e irmãs: Do lado de Carlos, a sua irmã Anne, de 72 anos, membro ativo da família real e muito popular, divorciou-se de Mark Phillips em 1992 e casou-se novamente naquele mesmo ano com o vice-almirante Timothy Laurence. Tem dois filhos do seu primeiro casamento, Zara e Peter Phillips, e cinco netos.

O irmão André, de 63 anos, divorciou-se de Sarah Ferguson há quase três décadas, mas voltou agora a residir com ela. Recorde-se que ele não está autorizado a representar a família real devido a uma denúncia de agressão sexual registada nos Estados Unidos relacionada ao empresário Jeffrey Epstein, que morreu na prisão.

André ‘fechou’ o caso ao pagar vários milhões de dólares à mulher que o acusou. Ele é o membro mais impopular da família real e vive como um pária na propriedade de Windsor. As duas filhas do casal, Eugenie – que tem casa em Melides, no Alentejo -, e Beatrice, estarão presentes na coroação, mas Sarah não foi convidada.

O irmão Eduardo e único que escapou a polémicas até agora, com 59 anos, e a mulher Sofia, 58, tornaram-se recentemente duque e duquesa de Edimburgo. Membros ativos da família real, mais discretos, comparecerão com a filha de 19 anos, Louise; e seu filho, James, 15.

Do lado de Camilla, a irmã Annabel Elliot, 74, decoradora e antiquária, está viúva desde março. Mantém uma relação muito próxima com Camilla. O irmão Mark morreu num acidente em 2014. Um dos netos de Annabel, Arthur Elliot, será um dos quatro pajens de honra de Camilla.

