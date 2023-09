Cinco utensílios que temos mesmo de organizar melhor na cozinha

Campo de batalha diário, a cozinha é uma das divisões da casa que mais está em permanente mudança e que, tendo em conta o tempo disponível, fica melhor ou pior arrumada a cada uso. O que é, sabemos bem, uma parte do problema.

Mas há outros. Por isso, há cuidados a ter mesmo quando a pressa é muita. É que existem utensílios e itens culinários que devem mesmo estar melhor organizados para que, por um lado, não se danifiquem e, por outro, não desperdicem esse bem precioso chamado espaço.

Ora, tratando-se de um fim de semana que promete alguma chuva e frio, recomendamos que use o tempo disponível para otimizar a sua cozinha e para a tornar mais eficaz. Soluções que não tomarão muito do seu tempo e estão longe de implicar obras a sério. Basta organização e alguns cuidados. Veja as sugestões simples deixadas pelo site The Apartment Therapy.

Facas: Tê-las numa gaveta pode ser perigoso. Basta colocar a mão para ir buscar uma para, com um pouco de desatenção, ter de começar a cozinhar começando por ir ao kit de primeiros socorros. Ao mesmo tempo, tal opção não é boa para as facas que, tocando em superfícies que não comida, podem ficar rombas. A solução passa por as colocar em bandas magnéticas para o efeito ou nas estruturas de madeira, bastante difundidadas.

Especiarias: A regra é dispor e organizar os múltiplos fresquinhos de ervas e de especiarias por ordem de frequência. Quanto mais usados, mais perto do fogão. Mas para poupar espaço, nada melhor do que ter recipientes iguais entre si – ajudará certamente na estética da cozinha – e que permitam uma disposição em dupla fila. Cumprindo, claro está, o primeiro requisito falado.

Copos de vinho: Lindos, frágeis e muito espaçosos. Como acomodá-los quando a realidade é especialmente finita? Sobre isto há pouca volta a dar. Talvez pendurados, sugere o site The Apartment Therapy, possa ser uma solução. Mas, se assim não for, há uma segunda questão que se impõe: virados para baixo ou para cima? A resposta é para cima, uma vez que o aro do copo é a parte mais frágil e o caule a a base as mais resistentes. Dentro ou fora do armário? Se houver espaço, a opção é dentro. Se não, o melhor é fora. Em todo o caso, se teme a poeira, certo é que vai ter de lavar os copos antes de os usar de uma forma ou de outra, já que se trata de um utensílio que ‘sai’ em ocasiões especiais.

Papel vegetal: Quem não desespera por ter de desenrolar as folhas que acabou de tirar para as pôr num tabuleiro de forno? Isto, claro, enquanto o mesmo está ligado… Pois bem, o mesmo site recomenda que as comece a colocar estas proteções na vertical e em estruturas de tensão ou, uma vez na horizontal, sejam colocadas em gavetas.

Tachos em ferro fundido e antiaderentes: Quem não os coloca como se de matrioskas se tratassem? Por uma questão de espaço, talvez quase todas as pessoas que conhecemos. No entanto, todos sabemos que o metal pode arranhar e danificar o ferro fundido ou a antiaderência. Para evitar tal, desaconselhamos a ampliação da sua cozinha. Recomendamos, antes, que coloque um pequeno pano ou, em alternativa, um guardanapo ou toalha de papel absorvente entre cada camada. Vai poupar a médio e longo prazo.