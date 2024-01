Cristina Ferreira revela primeira imagem em praia paradisíaca

Muito se tem especulado sobre o destino de descanso de Cristina Ferreira, a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI. Esta manhã de terça-feira, 23 de janeiro, o rosto de Queluz de Baixo voltou às suas redes sociais para mostrar a praia paradisíaco onde se encontra, sem, contudo, precisar o destino.

Recorde-se que a imprensa tem vindo a avançar que a responsável da TVI está de viagem com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, o vencedor da mais recente edição do Big Brother, que tem sido apresentado como o companheiro da apresentadora.

A 19 de janeiro deste mês era partilhada uma primeira imagem, via redes sociais da amiga Catarina Duarte, em que a apresentadora e João Monteiro surgiam próximos um do outro e acompanhados de outros amigos da diretora, como Ruben Correia, após uma saída para jantar.

Já antes, no Cristina Talks, a 13 de janeiro, a apresentadora revelava ao público: “Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão, e o amor cruzou-se com ela”. Palavras que surgiam numa altura em que a imprensa avançava um alegado romance entre Cristina Ferreira e João Monteiro. As frases foram curtas e misteriosas. Ainda em cima do palco, a apresentadora falou de si como “a menina que sempre sonhou casar, a menina que veio para aprender a amar”.