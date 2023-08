Crocs para todas as ocasiões. Veja as sugestões a partir de 52,49€

A moda é cíclica e a prova disso são os crocs. Os sapatos de borracha foram lançados no início do milénio e fizeram um enorme sucesso. Porém, começaram a ser colocados de lado no universo da moda e foram, inclusive, considerados uma das piores criações de sempre.

Associados à profissão de enfermeira ou utilizados, maioritariamente, por pessoas que praticam desportos aquáticos, os crocs estão, atualmente, a ganhar território. O sapato de borracha reinventou-se, criou colaborações com marcas de luxo, como a Balenciaga, e é já um imprescindível no armário de muitas mulheres. Famosas como Kendall Jenner, Heidi Klum e Ariana Grande já se renderam.

Coloridos ou neutros, o importante é sentir-se bonita e confortável. E se lhe dizermos que até já há crocs para as amantes da tacão alto? A Delas.pt selecionou algumas opções bem diferentes que não vai querer deixar escapar.

