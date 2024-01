Cuca Roseta e Nininho Vaz Maia vão ser mentores do ‘The Voice Kids’

O formato que procura novos talentos junto dos mais novos está de regresso à estação pública e há novidades nas cadeiras dos jurados e mentores. A fadista Cuca Roseta está de volta à RTP1 e Nininho Vaz Maia arranca agora neste novo projeto, juntando-se a Carlão e a Bárbara Tinoco.

“Cuca Roseta é uma das mais aclamadas vozes do fado da atualidade e está de volta à RTP como jurada do The Voice Kids. Há muito que conquistou os palcos nacionais e já atuou em mais de 40 países espalhados pelo mundo. Na sua carreira destacam-se momentos de partilha musical com Julio Iglesias, Djavan, David Bisbal, entre muitos outros. É ainda uma mulher de causas, apoiando inúmeras associações e instituições que promovem e valorizam a sociedade ou o meio ambiente”, refere o comunicado da RTP enviado às redações.

Já a escolha de Ninino Vaz Maia deve-se, refere a mesma nota, ao facto de ser “um dos artistas que se destaca no panorama musical nacional atual, prova disso são as 117 milhões de visualizações no YouTube, onde conta com 282 mil subscritores, 625 mil seguidores no Instagram e uma média de cerca de 293 mil ouvintes mensais no Spotify”.

A estreia do formato conduzido por Catarina Furtado tem estreia para breve.