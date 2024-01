Dana Bradley. Aos 46 anos perde 70 quilos e torna-se Miss Alabama Internacional

Não foi fácil, é certo. A perda precoce da mãe, um susto e um aviso fizeram com que Dana Bradley mudasse radicalmente de vida. Disse adeus aos maus hábitos alimentares, à falta de exercício físico e, ao fim de quatro anos, despediu-se também de 70 quilos. Uma conquista que vê agora reconhecida em concurso ao ser a vencedora do certame Miss Alabama Internacional, com 46 anos.

“Só quero que as pessoas saibam que há esperança, que nunca é tarde para começar a jornada, seja num relacionamento, numa carreira, na perda de peso ou na preparação física”, afirma em entrevista aos media norte-americanos.

Dana Bradley revelou que a tomada de consciência chegou numa consulta, quando o médico lhe disse, há quatro anos, que se não cuidasse da sua forma física arriscaria morrer prematuramente como a mãe, que morreu quando agora a Miss Alabama Internacional tinha 14 anos, deixando filhos órfãos. “Lembro-me de estar sentada no meu carro e pensar comigo mesma: ‘tenho um filho de 13 e um de 16 anos e não quero deixá-los sem mim”, detalhou.

Por isso, logo após a consulta começou a procurar vídeos de exercício físico, a marcar uma consulta na nutricionista, a comprar uns ténis e a cortar definitivamente na Coca-Cola. “Levanto-me por volta das 4.45 horas da manhã e começo a treinar, geralmente faço levantamentos leves e apenas para ficar tonificada. Cerca de 45 minutos a uma hora depois, visto o meu equipamento e vou correr”, explicou.

Mais de 70 quilos perdidos em quatro anos e Dana Bradley tentou a sorte no concurso Alabama Internacional, tendo-se sagrado Miss. Em fevereiro, Dana Bradley deverá integrar o elenco de um desfile na semana da moda de Nova Iorque para o estilista Marc Defang e quer usar a usa voz para convocar mais pessoas para uma vida saudável.