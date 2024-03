Daniela Ventura: “Podemos estar num reality show e seguir as crenças”

Tem 23 anos e há dois que se converteu ao islamismo. Daniela Ventura é uma das concorrentes da nova edição do Big Brother, reality show da TVI que se estreou este domingo, 24 de março, e com condução de Cláudio Ramos, e é muçulmana. Para lá do desejo de ganhar o concurso, esta angolana que veio para Portugal aos 16 anos e vive, desde os 18 anos, em Londres, quer deixar claro: “Podemos estar num reality show e seguir as crenças”.

Para tal e ainda antes de entrar na casa da estação de Queluz de Baixo, Daniela Ventura explicou como irá gerir e proteger a exposição do corpo e do cabelo enquanto estiver no concurso da TVI. “Temos aqui um fatinho de banho, burkini bonito para ir às piscina e vem com as calças, serve para manter a modéstia. Porque sou muçulmana, é a minha religião e por isso tenho o hijab”, afirmou.

A participante mostrou ainda uma touca para o banho, explicando que “os únicos homens que podem ver o cabelo são os homens da família, menos os primos, porque esses são apenas família pela metade”.

A entrar no reality em tempo de Ramadão, momento sagrado para os muçulmanos, Daniela Ventura conta como fará: “Praticamos o jejum, entre outras coisas, e termos a gratidão, desde o nascer do sol até ao por do sol, mas a mulher quando está no seu período não reza, nem faz o jejum, então vou morfar bem hoje.”

Daniela Ventura mudou-se de Luanda para Portugal aos 16 anos, viveu em Alcácer do Sal, depois foi para Londres dois anos depois estudar artes performativas, trabalhou num casino no centro de Londres e entra agora neste reality show com vários objetivos em mente: “Mostrar que uma mulher muçulmana é uma “mulher normal”, ganhar visibilidade para cumprir o sonho de ser atriz e conquistar o prémio final.”