Das agendas dos Explorerssaurus à da Clara Não e do 25 de Abril. Prepare um 2024 cheio de cor

Sabemos que o telemóvel e as agendas eletrónicas são auxiliares preciosos na organização do tempo, mas será que já conseguem substituir uma peça em papel, na secretária e sempre à mão de semear?

Pois bem, as agendas em papel serão sempre um clássico e, na verdade, um registo para sempre. As sugestões já começaram a chegar e existem propostas mais ativistas em torno do 25 de Abril ou da igualdade de género, como a de Clara Não, outras mais mediáticas como a dos Explorerssaurus, de Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, e as eternas clássicas.

Entre planeamentos semanais e diários, a disposição da informação também deve contar na hora de escolher qual a melhor peça para o ajudar a organizar o tempo. Veja mais de duas dezenas de opções e escolha a que mais lhe convém, começando a preparar o ano numa altura em que chove lá fora e em que as noites passam a estar mais longas devido à mudança da hora.

Agenda Semanal 12 Meses 2024 A6 japanese pap, na Fnac, 14.99€

Agenda Semanal 12 Meses 2024 A5 little prince, Fnac, 19.99€

Agenda Secretária 1 Sem 172×240 Verbis, Ambar, 13.95€

Agenda Secretária 1 Dia 147×210 Wild, Ambar, 9.95€

Agenda Secretária 1 Dia 147×210 Twenties, Ambar, 11.95€

Agenda Secretária 1 Dia 147×210 Pop, Ambar, 7.95€

Agenda Pocket Moleskine, no El Corte Inglés, 23.90€

Agenda 2024 Semanal Pequena Espiral, Kitty, Note, 8.95€

Agenda Analógica 2024 (vermelha), Tinta da china, 13.41€

Agenda Diária 13 Meses 2023-2024 Castelli A5 Maua, Preto e Dourado, Fnac, 21.99€

Agenda Encadernada Ano 2024 Dynamic Casual Y10, Finocam, no El Corte Inglés, 16€

Agenda Forense 2024, Orange, Leya, 24.90€

Agenda Maria Raquel 2024, Porto Editora, 12.96€

Agenda Office 2024 Semanal – 366 dias dão para muito, Mr. Wonderful, 19.95€

Agenda 2024 Semanal Mini -Stars, Note, 7.95€

Agenda 2024 Semanal Média – Holo Fairy, Note, 15.95€

Vai ser desta Agenda! 2024, Clara não, Porto Editora, 14.99€

Alma, no El Corte Inglés, 22€

The Weekly Love Planner, Intelligent Change, 28€

Serenidade, Paulo Coelho, Arte Plural na Bertrand, 14.94€

Agenda Wonder 2024 Semanal rosa – Vais conseguir, Mr. Wonderful, 17.95€