‘Dates’ sem álcool. Como sobreviver com êxito

Jantar, encontro num bar ou apenas uma saída à noite. Raros são os encontros românticos que não se fazem à volta de um copo com uma qualquer bebida alcoólica. Afinal, é uma forma de quebrar o gelo e de promover até alguma libertação e aliviar o nervosismo e timidez. Por outro lado, em exagero, pode levar a dias seguintes terríveis e a noites menos memoráveis.

Ora, nem todos os ‘dates’ têm de cumprir esta regra. E se é das que não gosta de beber ou está a tentar cortar no álcool, como gerir o romance sem este detalhe tão assumido – e até celebrado – pela sociedade? E, mais importante ainda, como fazer ou como comunicar essa intenção?

Para Connell Barrett, autor do livro Dating Sucks, but You Don’t [Namoorar é uma m***, mas você não, em tradução literal], há alguns passos a ter em mente se este for o caminho que quer: encontros livres de álcool.

Uma das primeiras regras a cumprir é a franqueza na comunicação: se não quer beber, avise desde logo, mas deixe espaço para que a outra pessoa se sinta livre para beber.

Sugira locais ou espaços diversificados e em que o álcool não ocupe um dos papéis principais. Em vez de ir a um bar ou uma esplanada, porque não ir simplesmente tomar um café, ou ir fazer uma atividade diferente do habitual, ir a museus, recomenda o especialista. Pode ainda surgir datas criativas ou marcar encontros a horas menos previstas: porque não um pequeno-almoço?

Nos casos de não consumir álcool por estar em recuperação de dependência, o especialista recomenda que se avise o parceiro perante a pergunta da razão pela qual não bebe. Barrett recomenda por isso honestidade na resposta, mas também brevidade. “Fale sobre o elefante na sala por um ou dois minutos enquanto o tema permanece positivo, e depois mude para tópicos melhores e mais leves para o primeiro encontro”, recomenda.