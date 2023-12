De norte a sul do país: mercados de Natal que não vai querer perder

Com a entrada em dezembro, muitas famílias procuram mercados de Natal para passearem e encontrarem presentes diferentes e muitos produtores e vendedores locais encontram nesta solução um ponto de venda para as suas criações, ajudando a economia local e regional. A Delas.pt tem uma ótima notícia, porque não tem de fazer horas de viagem para encontrar os melhores mercados de Natal.

Portugal tem, de norte a sul do país, várias opções que vão encantar miúdos e graúdos.

Deixamos algumas sugestões abaixo, mas não se esqueça que os finais de semana e os feriados vão ser sempre alturas de maior afluência.

Wonderland Lisboa

O Parque Eduardo VII recebeu, a partir desta quinta-feira, 30 de novembro, o Wonderland Lisboa. Este mercado, que enche a capital de magia, tem entrada gratuita e conta com uma pista de gelo, uma árvore grande, carregada de luzes, e muitos carrosséis. Nas bancadas, é possível encontrar peças de artesanato e produtos regionais. O Wonderland termina a 1 de janeiro.

Cascais Christmas Village

Entre os dias 30 de novembro e 2 de janeiro, o Parque Marechal Carmona, na vila de Cascais, recebe a Vila Natal, onde o destaque vai para o Bosque Encantado e a Casa do Pai Natal.

Óbidos Vila Natal

Um dos mercados mais conhecidos do país: Óbidos recebe, à semelhança de anos anteriores, a Vila Natal, que decorre de 30 de novembro a 31 de dezembro. As entradas podem ser compradas online e o preço varia entre 6 e 12 euros, dando acesso a todas as atrações, com a exceção do Carrossel e Pista de Gelo.

Mercado de Natal de Coimbra

Uma novidade: o Mercado de Natal de Coimbra, situado na Praça do Comércio, acontece entre os dias 8 e 23 de dezembro. O artesanato irá predominar na cidade universitária.

Perlim – Parque Temático de Natal

Santa Maria da Feira recebe, uma vez mais, o Perlim – Parque Temático de Natal, cujo os bilhetes podem ser adquiridos online e vão desde os 6,5 euros até aos 16 euros, depende dos dias que os visitantes pretendem visitar o recinto e das atividades escolhidas. Embora os graúdos fiquem encantados, o parque está idealizado para os mais novos.

Mercado de Natal World of Wine

Muito próximo do Porto, em Vila Nova de Gaia, o WOW – World of Wine recebe, entre os dias 26 de novembro e 8 de janeiro, várias atividades, nomeadamente um coro gospel, e uma árvore de Natal cuja as luzes vão ser vistas do outro lado do rio.

Guimarães – Cidade Natal

Guimarães, a conhecida cidade berço de Portugal, estreia esta sexta-feira, 1 de dezembro, a Cidade Natal, que promete levar muita animação às ruas da cidade e ao Toural. A árvore é iluminada às 17 horas e 45 minutos e junto à mesma realiza-se o Mercado de Natal, no Largo Condessa do Juncal, que conta com duas tendas descobertas, “sendo uma delas destinada a uma programação pensada especialmente para as crianças”, lê-se na página do município.

Vigo – Mercado de Natal

Mais a norte um pouco, na cidade de Vigo, Pontevedra, acontecem os mercados de Natal, com uma iluminação que encanta tudo e todos, entre os dias 26 de novembro e 15 de janeiro, uma vez que os espanhóis só abrem os presentes no Dia de Reis.

O mercado conta com várias atrações, nomeadamente a Roda Gigante, com cerca de 60 metros, e quase uma centena de expositores.