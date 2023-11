Nasce primeiro bebé de duas mães, em Espanha

Num primeiro momento, foi inserido no colo do útero de uma das mulheres um pequeno dispositivo dentro no qual, à semelhança de uma pequena incubadora, o embrião se desenvolve nos primeiros quatro dias de gestação. Posteriormente, esse dispositivo com o bebé é retirado, transferido e implantado no útero da companheira que fará a gestação até ao parto.

Foi desta forma que Estefania, de 30 anos, e Azahara, de 27, partilharam a gestação e foram mães de Derek, que nasceu com 3,3 quilogramas, na segunda-feira, 30 de outubro, no hospital Juaneda Miramar, em Palma de Maiorca, Espanha. Trata-se do primeiro bebé da Europa cuja gestação por partilhada por duas mulheres com o recurso à técnica INVOCell.

Segundo o diretor do Centro de Fertilidade Juaneda, a clínica de reprodução assistida do hospital, foram “extraídos ovócitos da paciente número um e combinámos com espermatozoides que obtivemos em bancos de sémen de Sevilha e do País Basco”, detalhou Felipe Gallego em declarações ao Diario de Mallorca.

Por cá, em Portugal, também existe a gestação partilhada por um casal de duas mulheres e no âmbito da procriação medicamente assistida. Se uma primeira mulher contribuiu biologicamente com os ovócitos, a segunda fará toda a gestação até ao parto. Uma partilha que é reconhecida pela lei, tendo ambas mulheres direitos equivalentes sobre o bebé e reconhecidas como mães biológicas.