Dia dos Namorados aumenta preços de ‘sex toys’ em 5,5 euros

Cada vez mais arredados dos tabus, os brinquedos sexuais parecem começar a fazer parte do bem-estar e da satisfação. A procura tem vindo a subir e os números dão indicações disso.

Desde 2021 e até 2023, a pesquisa e comparação de preços de sex toys em Portugal subiu 36% (mais de 1/3 num ano) e com um aumento médio de preço de 4 euros e meio entre 2021 e 2023. Se naquele ano, os valores de pesquisa foram de 1092 sex toys a um preço médio de 31,74 euros, esses valores subiram para 1491 a um preço médio de 36,23 euros.

A chegada do 14 de fevereiro acelera ainda mais estes resultados e os preços: neste mês que antecede a celebração do amor os sex toys subiram em média quase seis euros, estando agora nos 42,18 euros. “Com a aproximação do Dia dos Namorados, o ticket médio nas encomendas de artigos de sexualidade (sex toys) aumentou 15% nos últimos 30 dias face o ano anterior e o número de encomendas subiu 27% no mesmo período”, refere à Delas.pt fonte oficial do comparador de preços e marketplace KantoKusta, que reuniu os dados dos últimos três anos.

De acordo com a mesma plataforma, os objetos sexuais mais procurados neste último mês são “vibradores, estimulantes e retardantes, bondage, lubrificantes, dildos, bombas, preservativos, plugs anais, kits eróticos e lingerie sexy”, indica a mesma fonte oficial.