Dicas para escolher o tom de vermelho certo para a pele, segundo especialista

Se segue as tendências, não pode perder estas: vermelho pelo corpo todo, em conjugação com leopardo, ou, de uma forma menos, ostensiva, com apontamentos.

Mas nem todos os vermelhos são iguais e, a pensar nisso, é importante saber escolher qual o mais indicado e que a favorece mais de acordo com o tom de pele.

Michelle Nguyen é especialista em nail art, tem uma empresa dedicada a este segmento e tem trabalho desenvolvido com estrelas internacionais como Jennifer Lopez, Blake Lively e Selena Gomez. Para esta técnica no segmento de beleza, a escolha do tom certo é prioritário para um visual irrepreensível.

Segundo Ngyuen, o tom de pele é decisivo na hora da seleção. “Os tons de pele mais quentes [mais bronzeados] geralmente combinam melhor com os vermelhos alaranjados ou coral”, avança. Do outro lado, prossegue a especialista e empresária, “tons de pele mais frios [mais pálidos] devem optar por vermelhos mais azuis”.

Por fim, se o caminho é, decididamente a ousadia, não há que enganar: “Podem optar por tonalidades tintos cereja ou vinho.” Se procura a discrição, os vermelhos mais rosados farão uma conjugação mais feliz com esse estado de espírito e essa preferência.