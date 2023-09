Divórcio. Filipa Gameiro desmente Jorge Gabriel e fala em “vários anos de muitas tentativas”

“A decisão deste divórcio foi tomada unilateralmente por mim, e não ponderada por ambos como foi escrito, após vários anos de muitas tentativas da minha parte, e só agora finalmente conseguida levar até ao final”, refere a ex-mulher de Jorge Gabriel, Filipa Gameiro, em comunicado.

“Foram várias as notícias que foram saindo sobre o meu processo de divórcio, e venho apenas uma, e espero que única vez, pronunciar-me sobre tal”, esclarece na mesma nota publicada pela revista VIP, na qual lamenta que a separação seja notícia. “Sempre preservei a minha privacidade, não sou nem quero ser figura pública, nunca gostei de me expor, de aparecer, nem nunca fiz uso de nada nem ninguém para o fazer, agora não será diferente, e assim me manterei. Por isso mesmo, este assunto não deveria ser sequer notícia, por se tratar da vida pessoal de cada um”, acrescentou.

Porém, Filipa fala agora após ter sido emitido um comunicado onde constava o nome. “Comunicado esse que não fui sequer informada que iria ser dado, muito menos o conteúdo. Pretendo apenas repor algumas inverdades sem me alongar, pois pretendo manter a coerência de me preservar, bem como o direito à minha privacidade”, refere.

“Não me alongarei sobre nada mais, mas importa apenas dizer que os filhos foram, são e serão sempre a minha prioridade e preocupação, tudo farei para os proteger como sempre fiz, e por isso me mantive em silêncio até estar oficializado este processo, o que aconteceu na passada sexta feira e onde apenas eu estive presente”, conclui.

Recorde-se que, a 30 de agosto, Jorge Gabriel tinha emitido um comunicado confirmando a separação depois de a ter desmentido numa primeira fase. “Em face das notícias que têm vindo a público, venho pelo presente confirmar a minha separação de Filipa, com quem mantive um casamento de mais de 20 anos”, escreveu nas stories do Instagram.

Na mesma nota, o rosto da estação pública fala em decisão “ponderada e calma”, pede salvaguarda da intimidade para ele, para a mulher e para os três filhos do casal. Jorge Gabriel e Filipa Gameiro são pais de Mariana, de 22 anos. Madalena, 21, e Duarte, com seis.