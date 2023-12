Mostre-me o estado do cabelo, dir-lhe-ei o que falta à mesa

Mesmo que se utilizem produtos de boa qualidade, se não se estiver a fazer uma alimentação saudável e equilibrada ou a controlar os seus níveis de ansiedade e descanso, a saúde do cabelo não vai ser tão boa como deveria ser.

Segundo a revista norte-americana Harper’s Bazaar, Anabel Kingsley, especialista em cabelos da Clínica Kingsley, afirma que “o cabelo é uma janela para a saúde”. A especialista explicou à Harper’s Bazaar que “os fios são, frequentemente, a primeira parte que o corpo negligencia quando algo está errado internamente”.

Por esta razão, se o cabelo estiver a cair ou se o couro cabeludo estiver escamoso e der comichão, estes fatores são um alerta de que o seu corpo não está como deveria estar.

Veja agora quais são os principais problemas com os quais se pode deparar.

Couro cabeludo escamoso que provoca comichão: A falta de ómega 3 na dieta pode provocar este problema. Anabel Kingsley recomenda a ingestão de peixes como o salmão e a cavala, mas também nozes, ovos, rebentos e linhaça. “O stress também pode causar comichão no couro cabeludo”, acrescenta a especialista.

Cabelos quebradiços: O crescimento de cabelos fracos e quebradiços pode ser causado pela falta de proteínas. Quem o diz é Anabel Kingsley à Harper’s Bazaar. “Para evitar isto, sugiro que se ingira, pelo menos, uma porção de proteína ao pequeno-almoço e almoço”, explicou a especialista. Para a consumir, alimentos como ovos, peixes oleosos, marisco, carnes brancas, queijo com baixo teor de gordura, quinoa, tofu e nozes são boas opções. Para além da falta de proteína, os cabelos também podem estar quebradiços devido à deficiência de zinco. Por esta razão, há que dar prioridade a grão-de-bico, bife de lombo, sementes de cânhamo, cajus e ostras.



Queda excessiva de cabelo: Apesar de ser algo comum a muitas mulheres, a queda de cabelo pode ocorrer devido à falta de ferro no sangue, vitamina B12 e vitamina D. Para além disto, também pode ser indicador de que está com os níveis de stress muito altos – o que afeta a maneira como o corpo absorve os nutrientes – e com os níveis de mercúrio muito altos (demasiado peixe de fundo de mar como atum ou o peixe-espada).