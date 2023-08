Dormir na autoestrada e na viagem de regresso? Em Alcácer do Sal já é possível e por turnos de 20 minutos

A Emma – The Sleep Company inaugurou este mês, com o apoio da Brisa Autoestradas, a primeira Emma PowerNapStation de Portugal na área de serviço de Alcácer do Sal na A2, no sentido sul – norte (Algarve-Lisboa). Esta iniciativa surge com o objetivo de prevenir os acidentes rodoviários provocados pela sonolência ao volante.

A parceria surgiu nesta altura do ano, uma vez que muitos portugueses rumam até ao sul, com o objetivo de aproveitar umas férias tranquilas.

Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) mostram que a sonolência provoca cerca de 20% dos acidentes de viação, de tal forma que os efeitos da fadiga na condução podem ser comparados aos efeitos provocados pelo álcool: após 19 horas de privação de sono a diminuição de desempenho é equivalente à observada em indivíduos com uma TAS de 0,50g/l, explica a marca em comunicado.

A Emma PowerNapStation, projeto-piloto criado para diminuir o número de acidentes na estrada, “consiste numa zona de descanso cuja estrutura tem 8×4 metros e está equipada com todo o conforto, tendo capacidade para turnos de descanso de 20 minutos e condições para acomodar até duas pessoas, se estivermos a falar de elementos do mesmo grupo de viagem”, refere a marca.

Adelaide Portela, Country Manager da Emma em Portugal, justifica a iniciativa: “Ouvimos muitas vezes falar dos efeitos de conduzir em excesso de velocidade ou sob o efeito de álcool, enquanto a sonolência fica para segundo plano. Não pode ser, até porque 40% dos portugueses dizem ter dificuldades em manter-se acordados durante a condução ou outras atividades diárias. Se na Emma somos especialistas em melhorar a qualidade do sono, fazia todo o sentido transpor esse ‘expertise’ para uma ação com impacto social que contribua para uma boa causa, como a redução dos acidentes rodoviários”.

Manuel Melo Ramos, administrador Executivo da Brisa Autoestradas, explicou, por sua vez, porquê que a escolha recaiu sobre a área de Alcácer do Sal: “É uma das mais utilizadas por quem viaja entre o norte e o sul do país nesta altura do ano, daí a cedência de um espaço para esta ação da Emma que, acreditamos, poderá dar-nos informações muito importantes relacionadas com a prevenção da fadiga nas viagens rodoviárias de longo curso”, notou, em comunicado.

De acordo com a Associação Portuguesa do Sono, os condutores tentam liminar os sintomas de fadiga abrindo as janelas, aumentando o volume do rádio ou ligando o ar condicionado no frio, mas nenhuma destas medidas é realmente eficaz no combate à sonolência. A APS explica que a melhor estratégia é mesmo dormir, por cerca de 15 a 20 minutos num local seguro, ou beber uma bebida com pelo menos 200 mg de cafeína.

A Emma Power Nap Station funcionará das 15 horas às 23 horas no sentido Algarve-Lisboa para dar resposta aos muitos viajantes que aproveitam ao máximo o seu último dia de férias, optando apenas por regressarem a casa depois do almoço. Estará em serviço até dia 3 de setembro.