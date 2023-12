Eis a lista de presentes para o Natal mais poupado dos últimos três anos

Chocolates, bolachas e biscoitos arriscam ser as prendas mais oferecidas este Natal de 2023. Com os orçamentos mais contados devido à inflação, aumento do custo de vida e taxas de juro, famílias admitem vir a apertar o cinto nesta quadra e antecipam menos presentes e mais em conta.

E se mais de oito em cada dez (84%) dos inquiridos pondera oferecer doces, 79% vai eleger peças de roupa e acessórios. Vinhos e bebidas tomam o terceiro lugar (73%) de uma tabela que coloca em quinto os brinquedos (63%) para os mais pequenos.

Estes são alguns dos resultados revelados esta segunda-feira, 4 de dezembro, pelo Observador Natal de 2023, da autoria de Cetelem, e que revelam que os portugueses ponderam gastar, em média, 215 euros nesta época festiva, “o valor mais baixo dos últimos três anos”, refere o comunicado. “O número médio de ofertas que cada pessoa planeia comprar é de 8,6, registando-se uma ligeira descida comparativamente ao ano passado”, acrescenta a mesma nota.

A poupança será a palavra de ordem deste mês, com mais de 1/3 dos inquiridos (37%) a avaliar a situação económica atual como pior do que há um ano. Para cumprir tal intenção, quase metade da amostra (49%) revela que “vai aproveitar descontos e promoções de fidelização para fazer compras, e a mesma percentagem refere que pretende comprar só os bens essenciais“. Ainda segundo a mesma análise, “34% diz ainda que vai reduzir nas compras típicas da época que tenham aumentado o preço de forma significativa”, lê-se no comunicado.