Eis como o teletrabalho pode mudar a saúde das mulheres no futuro

Dedos tensos e curvados, olhos vermelhos e inchados, sobrepeso e corcunda. Esta é Anna, a mulher que é fã do trabalho remoto e que foi assim perspetivada e desenhada em 3D após estudos levados a cabo pela Universidade britânica de Leeds.

A conclusão emanou de um estudo levado a cabo pelos investigadores daquela unidade de ensino que conclui que 1/3 das pessoas não têm um espaço a partir do qual possam trabalhar em casa em condições de saúde e bem-estar.

Pegando nestes dados, a empresa Furniture at Work que procurou antecipar o futuro de uma mulher em 2100, nestas circunstâncias e, então com 70 anos. O objetivo deste trabalho prende-se com a intenção de mostrar como pode o corpo humano evoluir e ajustar-se ao ambiente e sociedade em que vida.

“Anna exibe muitos efeitos físicos devido ao uso constante de tecnologia, exposição aos ecrãs e má postura, além de destacar possíveis problemas de saúde mental”, aponta a empresa.

Ora, se o teletrabalho tem vindo a ser promovido como uma ferramenta que poupa tempo e traz maior liberdade, a verdade é que este resultado dá que pensar. A equipa lembra que o protótipo Anna sempre trabalhou a partir de casa, em espaços pequenos, sendo levada a exercer as suas tarefas em sítios como sofá, cama ou na mesa da sala.

“Anna exibe muitos efeitos físicos devido ao uso constante de tecnologia, exposição aos ecrãs e má postura, além de destacar possíveis problemas de saúde mental”, aponta o estudo. E para continuar: “Para visualizar os efeitos de não ter um local de trabalho adequado em casa, usámos pesquisas científicas e trabalhámos com especialistas em saúde para revelar como seria o teletrabalhador do futuro”, especificam os investigadores, querendo, com este trabalho, alertar para os perigos do teletrabalho. Pedem, ainda, atenções redobradas ao exercício físico, à alimentação saudável e à criação de espaços específicos em casa para se poder teletrabalhar com saúde e bem-estar.