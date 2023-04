Espetáculo de Jean Paul Gualtier já tem data em Portugal. Espreite as imagens

Os mais importantes desfiles do criador francês, as peças mais icónicas e todo o percurso da infância à ascensão e consagração do estilista gaulês Jean-Paul Gaultier vão estar reunidos num espetáculo que vai passar por Lisboa, pelo palco Sagres Campo Pequeno, de 8 a 12 de novembro, e pelo Porto, pelo Super Bock Arena, de 16 a 19 de novembro.

“Este espetáculo é um convite ao sonho, à concretização dos sonhos. Eu tive essa sorte e quis partilhar a minha história, para mostrar que, quem quer que sejamos, as portas estão abertas”, afirma Jean Paul Gaultier, citado em comunicado enviado às redações, e a três dias de completar 71 anos.



A mesma nota especifica que a produção internacional Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show “irá trazer até à atualidade o mundo de glamour, excessos, poesia e magia de Gaultier” e presta homenagem aos que “inspiraram” o trabalho do designer: “Pedro Almodóvar e Luc Besson (no cinema), Madonna, Kylie Minogue e Mylène Farmer (na música) e Régine Chopinot e Angelin Prejlocaj (na dança), entre outros. Nile Rodgers é o responsável pela playlist explosiva do espetáculo que atravessa da disco ao funk, passando pela pop e pelo rock.”

“Os bailarinos, atores e acrobatas dão movimento à obra em palco e corpo ao ritmo energizante das músicas que inspiram o imparável Gaultier”, lê-se no comunicado.

Quatro anos depois de ter estreado em Paris, onde esteve em cena seis meses, Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show esteve em exibição em Londres. Portugal será o quinto país a receber esta produção que está em digressão mundial e os bilhetes custam 20 a 90 euros, estando ainda disponível uma zona com a designação “Cabaret Tables” por 300 euros por pessoa, com lugares limitados e que inclui um Pack Premium.

Veja abaixo imagens do espetáculo que está em digressão mundial e de uma produção que, tal como o criador, promete fazer jus à ousadia, à excentricidade, à exuberância e à profunda sensualidade da obra e da moda de Gaultier.

[Fotografias: Mark Senior/Divulgação]