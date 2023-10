“Está a ser perseguido pela Interpol”, revela Susana Vieira, após ter sido vítima de burla em Portugal

Susana Vieira esteve a passar férias em Portugal no passado mês de agosto. Contudo, a estadia foi um pouco atribulada. No programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, no Brasil, a atriz, de 81 anos, revelou que foi vítima de burla.

“Caí no golpe e perdi dinheiro”, referiu. “O homem que fez a nossa excursão roubou o meu dinheiro, o meu cartão e eu tive um prejuízo de 180 mil reais [cerca de 33 mil euros]“, acrescentou.

“Comprei o pacote, fui para Portugal e nos hotéis disseram: ‘Senhora, não foi feito esse pagamento’. Não foi feito o pagamento de nada”, recordou.

Ainda assim, Susana Vieira não recorreu a nenhum advogado para resolver o caso: “O meu filho achou melhor não contratar um advogado. Gasto o meu dinheiro com a minha família. É o recanto onde nós podemos chorar. Eu desejei tanto mal a ele, você pode ter certeza. Ele está a ser perseguido pela Interpol“, concluiu.