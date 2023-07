Esta é a melhor hora para tomar banho para reduzir a transpiração

Sabemos que o uso de roupas mais curtas, cavadas e claras, bem como os materiais naturais como o algodão e o linho são aliados imprescindíveis para evitar que o corpo suba a temperatura e, com isso, faça transpirar mais. Também não é segredo para ninguém que a ingestão de bebidas açucaradas e gaseificadas também não ajudam neste processo de sudação, devendo, por isso, ser evitadas.

Contudo, há um detalhe inesperado que pode fazer a diferença: a hora a que toma o banho. Sim, o banho refresca e alivia a transpiração e o odor, mas o momento do dia em que escolhe fazê-lo pode contribuir para minimizar os efeitos.

O dermatologista Jeremy Lupu afirma, em declarações ao site francês Madame Figaro, que a hora ideal é à noite. “Durante o dia, a pele produz e elimina substâncias como sebo e suor. O acumular dessas camadas cria um fenómeno de oclusão que obstrui os poros e dificulta a libertação do calor”, descreve. Por isso, considera o especialista que a melhor hora para fazer esta limpeza é à noite, permitindo depois que a temperatura do corpo se autorregule, fazendo com que não transpire mais.

Mas se a hora é importante, a temperatura da água é igualmente relevante. Embora o tempo quente peça banhos tépidos ou frios, a médica Sophie Sun, também ela citada na mesma publicação, lembra que “quanto maior a diferença de temperatura entre o corpo e a água do chuveiro, mais energia o corpo vai gastar tentando diminuir essa diferença. O esforço necessário terá o efeito de aumentar novamente a temperatura do corpo”. Por isso, o que emerge como sensação calmante e refrescante vai criar depois um aquecimento, favorecendo a transpiração quando o corpo estiver seco.