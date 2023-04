Técnica a aplicar para aliviar a angústia da segunda-feira

Chama-se segunda-feira mínima e consiste em começar a semana devagar, isto é, fazer um esforço menor no primeiro dia de volta ao trabalho, depois do fim de semana.

Contudo, ao contrário do que possa pensar, praticá-la não é sinónimo de não fazer nada, ou mesmo ser improdutivo. Trata-se de ter o poder de decidir a melhor maneira de utilizar o tempo de modo a preservar a energia e evitar ficar sem “combustível” antes de sexta-feira.

A autora de The Burnout Epidemic: The Rise of Chronic Stress and How We Can Fix It, Jennifer Moss, afirma que “é importante fazer a ressalva de que não se trata de tentar sair do trabalho; trata-se de tornar o trabalho melhor“.

Por sua vez, a gestora do programa de desenvolvimento organizacional da empresa de benefícios de saúde mental Lyra Health, Keren Wasserman, diz tratar-se de uma boa conduta porque permite que os trabalhadores priorizem o equilíbrio entre o seu próprio bem-estar e as suas cargas de trabalho.

A medida também atinge diretamente algumas das práticas prejudiciais que podem surgir no trabalho, como produtividade tóxica ou a ideia de que é preciso ser-se produtivo o tempo todo. “Não acho que seja uma questão de permitir que a minha lista de tarefas caia ou não. É sobre quais as atividades estratégicas que posso planear em determinados momentos da semana para que possa cumprir a minha lista de tarefas da maneira mais eficiente possível, que apoie a minha saúde mental e bem-estar”, declara Wasserman.

O Relatório de Saúde Mental da Força de Trabalho de 2023 da Lyra Health monitorizou uma amostra de 2.500 funcionários e mais de 250 líderes norte-americanos por um período de três meses e concluiu que os funcionários relataram sentir-se cada vez mais “stressados ​​e esgotados”.

“Com esse conceito de segunda-feira mínima, empresas e gerentes têm a oportunidade de ajudar os seus funcionários a gerenciar as suas cargas de trabalho e evitar o esgotamento“, garante a gestora do programa de desenvolvimento organizacional da empresa de benefícios de saúde mental Lyra Health.

De acordo com a escritora Jennifer Moss, devem ser experimentados novos métodos que ajudem a evitar o burnout dos trabalhadores. “A única maneira de controlar [o esgotamento no local de trabalho] é procurar diferentes estratégias para resolver esse problema, porque o que temos feito até agora não está a funcionar“, afirma.

Recorde-se que pessoas com ansiedade e depressão envelhecem mais rápido, pelo que a realização deste método pode ajudar a impedir o envelhecimento precoce e a contração destas doenças.

Como planear uma segunda-feira mínima?

Deve começar por fazer uma seleção das tarefas mais essenciais que tem a seu cargo, de forma a prepará-las para a semana, conforme sugerem Moss e Wasserman. De seguida, use o resto do dia para se orientar para a próxima semana.

Tenha sempre em mente que a segunda-feira mínima será diferente para cada pessoa, visto que depende da função específica que é desempenhada. Para algumas, a melhor maneira de facilitar a semana é eliminar as tarefas administrativas ou agendar reuniões. Já outras podem optar, por exemplo, por tomar cafés com colegas de trabalho para discutir ideias. Deste modo, observe a sua carga de trabalho e descubra como pode despender da melhor forma do seu primeiro dia de regresso.

Lembre-se de que – independentemente de como escolha o layout da sua segunda-feira mínima – o objetivo é sempre o mesmo: organizá-lo de forma a acabar com os receios e a ansiedade típicas aos domingos.