Esta marca portuguesa cria acessórios para cães a condizer com os noivos

Cada vez mais membros da família, os animais de estimação fazem crescentemente parte de todos os momentos especiais e importantes. Exemplo disso é o casamento. Quem não é a dona ou dono de um cão que não sonha inclui-lo num dos dias mais felizes da sua vida?

Porém, existe um problema: que acessórios usar para combinar o seu look com o do seu cão? A marca portuguesa Malü Pet Wear criou uma linha dedicada a essa ocasião. Desde trelas personalizadas, a tiras de flores e coletes especiais, agora já pode equipar o seu cão para este dia especial.

A marca permite ainda um serviço personalizado de Wedding Petsitter para que, como refere o comunicado, os noivos “possam passar o dia do casamento com a maior tranquilidade e sem preocupações”. O serviço pode começar por ir, lê-se na nota, “buscar o animal de estimação, prepará-lo, fazer um passeio, acompanhá-lo durante a cerimónia, desde o início, à sessão fotográfica e até quando entendam, e levá-lo de volta a casa ou caso necessário ficar com ele”.