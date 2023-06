Estas são as pessoas que mais podem arruinar a sua dieta, segundo um estudo

O processo de perda de peso acaba por ser mais fácil para uns, mais complicado para outros. E o apoio das pessoas que nos rodeiam faz sempre a diferença e impulsiona, muita das vezes, a entrada e o progresso dessa jornada.

Contudo, os investigadores da Universidade britânica de Surrey dizem que nem todos, nem mesmo a família ou os amigos mais próximos, podem ter o melhor interesse da pessoa em mente. O estudo mostra que as pessoas que nos são mais próximas podem, consciente ou inconscientemente, tentar arruinar a dieta e o esforço do processo.

No estudo e revisão de literatura científica, os investigadores encontraram um lado menos solidário que pode aparecer na forma de sabotagem, comportamento alimentar ou conluio, o que pode levar as pessoas a saírem do trilho. Esses meios podem também contribuir para um efeito negativo na confiança da pessoa e nos níveis de autoestima.

“Perda de peso geralmente resulta em diferença, dar mais confiança a uma pessoa até uma mudança na sua dinâmica social de relacionamentos. Muitos não abraçam as mudanças e podem, consciente ou inconscientemente, tentar atrapalhar as tentativas de uma pessoa para perder peso apenas para manter as coisas como eram”, afirma Jane Ogden, uma professora de Psicologia da Saúde na Universidade de Surrey.

Vários estudos descobriram que a família, amigos e parceiros podem acompanhar os hábitos que não mantêm a pessoa no caminho certo nas jornadas de perda de peso e, por isso, não ajudarem. Muitas vezes, a família pode oferecer mais comida, numa maneira carinhosa, mas isso pode comprometer os objetivos e o progresso feito.

No geral, o estudo conclui que a família e as pessoas que nos rodeiam não nos querem impedir de alcançar os nossos objetivos, mas os comportamentos que têm podem fazê-lo, mesmo que com as melhores das intenções.

Ou seja, a família e os amigos são sempre um grupo de apoio e suporte. Contudo, as jornadas de perda de peso são pessoais, nos próprios objetivos definidos pela pessoa e o que esta pode e não pode fazer. Então, use-os como apoio, mas tenha cuidado com os comportamentos que estes possam ter.