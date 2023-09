Este é o alimento que a fará envelhecer de forma saudável, diz a ciência

Aliadas da memória e com propriedades únicas para o bem-estar geral e saúde, as nozes acarretam benefícios e são boas parceiras no saudável envelhecimento feminino. Duas porções deste alimento, com cerca de 30 gramas cada, por semana, ao lanche, farão toda a diferença.

Segundo um estudo, divulgado este ano, e que auscultou os hábitos de vida e de consumo de 34 mil mulheres, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos, há um alimento que, ingerido regularmente, pode ajudar a atrasar os ponteiros do relógio e promover um envelhecimento saudável.

A investigação, publicada no Journal of Aging Research, quis descobrir de que forma o consumo de nozes afeta o envelhecimento. Desta forma, as inquiridas explicaram as dietas que cumprem, os seus níveis de atividade, saúde física, memória e histórico de doenças crónicas. Tudo num período de quatro anos.

Para aferir das diferenças, os investigadores distinguiram o envelhecimento “saudável” do “normal”, sendo que, para integrar o primeiro grupo, as participantes “tinham de ter boa saúde mental, não tinham grandes doenças crónicas diagnosticadas, problemas de memória ou deficiências físicas”.

Para lá destes detalhes, a equipa científica perguntou sobre o consumo de nozes e outros frutos secos. Ora, chegadas as sínteses, 16% das mulheres que poderiam ser consideradas saudáveis e a que estavam a envelhecer da melhor forma tinham um elemento em comum: ingeriam nozes com regularidade.

O mesmo estudo concluiu ainda que quanto mais nozes consumidas, maior a probabilidade de uma mulher permanecer saudável com o passar da idade.

Recorde-se que as nozes têm propriedades oleaginosas únicas que, para lá do Omega3, das fibras e antioxidantes, são também ricas em ácidos gordos naturais, vitaminas e minerais. O consumo deste fruto seco, é importante vincar, tem sido também associado a uma melhor saúde cardiovascular, do cérebro e também dos intestinos.