Estes adesivos ajudam a tratar o acne. Opções a partir de 4,46 euros

Muitas mulheres sofrem com acne e, na altura de cobrir com maquilhagem, as rugosidades não permitem aquele acabamento perfeito. Para ajudar nesse aspeto, a indústria da beleza há muito que tem apostado em adesivos que ajudam a acabar com as borbulhas.

Os patches, que já são indispensáveis nas bolsas femininas, existem de várias marcas, formatos e tamanhos. A Delas.pt reuniu algumas opções abaixo, com o objetivo de facilitar na hora da escolha.

Mario Badescu Patches Anti-Imperfeição, na Primor, 15,20€

Clarity Blemish Stickers, na Sephora, 15,99€

Compeed Pensos Antoborbulhas, na Sweetcare, antes 14,01€ depois 11,21€

Adesivo Borbulhas SOS Pimple Patches, na Wells, 4,46€

Cosrx Master Patch, na Notino, 9€

Patches para Espinhas Hidro-Stars, na Revolve, 12€