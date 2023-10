Estes cinco aromas acessíveis ajudam a reduzir o apetite

Se há cheiros que nos abrem o apetite, parece haver outros com poder para nos saciar e equilibrar o metabolismo sem que tenhamos de dar uma trinca. Quem o diz é a especialista em desenvolvimento de aromas Nathalia Carravetta, para quem existem aromas capazes de nos manter na linha.

Tratam-se de cheiros com propriedades calmantes, que ao chegarem ao nosso sistema nervoso, ajudam a diminuir a ansiedade e, também, o impulso de comer.

Não é por acaso que quando estamos constipados não sentimos tão bem o sabor dos alimentos. O olfato tem um papel importante na hora da degustação, sendo um dos principais responsáveis por conseguirmos distinguir o que estamos a comer.

Segundo Nathalia Carravetta, existem cinco cheiros bons que nos podem ajudar a afugentar a fome ou, pelo menos a diminuí-la, fazendo com que fiquemos saciadas mais rapidamente. Pode conhecer estes aromas abaixo:

Canela: o seu princípio calmante contribui para controlar a vontade de comer por impulso. O truque, de acordo com a especialista Nathalia Carravetta, é sentir este cheiro antes das refeições ou até ingerir umas gotas de óleo de canela, juntamente com um copo de água morna com mel.

Limão: sentir o perfume deste óleo essencial ajuda a equilibrar o metabolismo, diminuindo os níveis de apetite. De acordo com a especialista, para inibir o apetite, é só colocar umas gotas deste aroma num lenço e cheirar minutos antes de começar uma refeição.

Lavanda: o seu efeito relaxante permite baixar os níveis de ansiedade e de stress, que levam muitas pessoas a comer por impulso. Além disso, o óleo de lavanda ajuda a diminuir os níveis de cortisol no corpo, uma hormona ligada ao stress que é uma das responsáveis pelo aumento de gordura corporal. Uma boa forma de se rodear deste aroma é colocar umas gostas de óleo na almofada da cama antes de ir dormir

Tangerina o aroma refrescante ajuda a acalmar, estabilizando os distúrbios de ansiedade e as oscilações de humor. Esta capacidade de regular o stress emocional pode ainda contribuir para a perda de peso.

Sândalo: tata-se de uma árvore cuja madeira tem um cheiro bastante característico. Pode-se recorrer ao óleo essencial extraído da árvore, ao pó ou até mesmo a lascas da madeira. O aroma, com propriedades relaxantes, ajuda a controlar a ansiedade e a “fome emocional”.