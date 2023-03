Estes são os ‘conselhos’ mais irritantes que os pais ouvem. E dispensavam bem…

“Durma quando o bebé dorme” é considerado, pelos pais que o ouvem, o conselho mais insuportável. Outras recomendações que ninguém quer ouvir depois de ter filhos são “pare de segurar tanto o bebé, que vai mimá-lo” e “eu fazia sempre ISSO e os meus filhos ficaram bem”.

“Não deixe que eles entrem na sua cama ou nunca mais irão embora” e “bebés devem ser deixados a chorar” também são os chamados ‘bitaites’ que fazem parte da listagem. A pesquisa foi feita junto de mil pais britânicos com filhos recém-nascidos e até sete anos de idade.

Os investigadores dizem que a média de novas mães ou pais receberá mais de 200 conselhos “úteis” quando o bebé atingir meio ano, sendo que quase metade (44%) deles recebe a primeira orientação assim que conta às pessoas que vai ter um bebé. E alguns receberam uma média de nove dicas de amigos, familiares e estranhos todas as semanas, de acordo com a investigação encomendada pela Ergobaby, marca de bebés.

Embora as sugestões oferecidas sejam geralmente bem-intencionados, quase um quarto dos pais (24%) afirmou ficar completamente surpreendido com o facto de as pessoas lhe dizer como se deviam comportar, exercitar, alimentar, dormir e comer. Os maiores de 50 anos foram os piores infratores por darem 64% dos conselhos.

“Pode ser difícil lidar com todas as opiniões conflitantes que o mundo moderno lança sobre nós”, referiu um porta-voz da Ergobaby ao South West News Service em comunicado. “Toda a sua vida está a mudar e é difícil dizer que dicas são úteis, quais estão desatualizadas e quais podem ser prejudiciais. Além disso, para muitos aspetos da criação dos filhos, não há resposta certa ou errada. O que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Todas as famílias são diferentes e, embora existam algumas verdades universais, quase todos os pais vivenciam os primeiros meses dos seus filhos de maneira diferente.”

O estudo também constatou que as futuras mães recebem mais dicas. Antes do nascimento do bebé, 37% foi informada de que “amamentar é o melhor” quando se trata de alimentação. Mais de quatro em cada dez (41%) foram instruídos a “aproveitar” o sono por antecipação, pois “não vão dormir depois do bebé nascer.” Em sentido contrário, apenas 17% dos homens ouviram o mesmo.

Verificou-se ainda que 39% das mulheres recebeu comentários sobre o tamanho da barriga, enquanto 36% foi informada de que a forma e a altura significavam um determinado sexo do bebé. Um terço (33%) foi encorajado a aproveitar a hora das refeições uma vez que agora estavam “a comer por dois.”

Mais de um quarto (27%) dos entrevistados, através da via OnePoll, acredita que conselhos não solicitados vêm de sabichões que não podem deixar de dar conselhos, enquanto outros 27% acham que algumas pessoas só queriam ser incluídas no processo. “As pessoas terão motivações diferentes para querer dar conselhos, mas a maioria está a tentar ser útil, mesmo que nem sempre tenham sucesso”, declara o porta-voz da Ergobaby.

“As alegrias e o trabalho dos pais são infinitos e ter pessoas ao seu lado pode fazer uma diferença real e positiva. Uma coisa é certa, todos os pais estão a fazer o que é melhor para os seus bebés e para as suas famílias, o que torna difícil dar errado”, remata.