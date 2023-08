Estratégias para regressar ao trabalho feliz após as férias

O verão é sinónimo de férias para (quase) todas as pessoas. Contudo, este já não tarde a terminar e, logo, setembro e o outono chegam. Isso transmite-se na volta ao trabalho, o que pode causar alguns sentimentos de tristeza por voltar à rotina profissional e às obrigações do dia-a-dia.

Face a este desafio enfrentado por muitas pessoas, o ManPowerGroup, especialista global em recrutamento e gestão de talento, apresenta algumas estratégias para promover a felicidade e a motivação neste regresso das férias.

Voltar à rotina pode fazer com que a pessoa seja mais lenta. Assim, se o arranque, no trabalho, for mais gradual, para recuperar o tempo perdido e apanhar o ritmo de trabalho, ajuda na motivação e produtividade.

Regressar ao trabalho e ter milhares de e-mails por ler é desmotivante para qualquer um. Portanto, se a comunicação for clara e concisa, por parte dos colegas de trabalho, diminui a probabilidade de uma queda de produtividade.

Fazer um balanço positivo das últimas semanas, desde vitórias em conjunto ou pessoais, pode dar energia e motivação para retomar o trabalho. Além disso, estabelecer novos objetivos e projetos a longo prazo diminuirá o stress.

Para evitar a sobrecarga dos profissionais logo no período pós-férias, o trabalho em equipa é essencial. Incentivar a colaboração entre colegas irá permitir um melhor desempenho geral.

Por fim, as pausas. Os momentos de descanso, mesmo que curtos, são essenciais para o bem-estar dos profissionais. A utilização de pausas após um certo período de trabalho irá ajudar a manter o foco e, logo, aumentar a produtividade.