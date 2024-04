Futebol feminino. Marítimo pede desculpa pelas más condições dos balneários, Federação não comenta

“O Club Sport Marítimo pede as mais sinceras desculpas pelo facto do balneário do Estádio da Imaculada Conceição, uma infraestrutura com mais de 40 anos, não apresentar as condições ideais ou aquelas que o clube gostaria que tivesse”. A nota foi emitida depois de a atleta do Sporting ter denunciado a falta de condições em que a equipa feminina de futebol clube leonino foi recebida no sábado, 27 de abril, no estádio Imaculada Conceição, no Funchal. As imagens, posteriormente apagadas, davam conta de baratas no chão, deterioração dos chuveiros e zonas sem porta.

Na mesma nota, o Marítimo revelou que “antes do jogo deste sábado (27/04), para a Liga BPI, o balneário teve uma vistoria técnica e, apesar do estado visível de deterioração, o mesmo encontrava-se em condições para receber o adversário no que concerne ao seu estado de limpeza”. Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol refere que não irá fazer quaisquer comentários e remete todas as explicações para o comunicado do Marítimo.

O Marítimo recusa que este ato seja entendido como “episódio de ‘um acto de discriminação’” e pede que “não se confunda deterioração com limpeza, pois essa esteve sempre presente”.

“Salienta-se que este espaço recebe há vários anos equipas, masculinas e femininas, de provas como o campeonato de Portugal e Liga BPI, e nunca se assistiu a um episódio com esta exposição mediática. A Direção do Marítimo, que está há cerca de seis meses à frente dos destinos do emblema verde-rubro, herdou este espaço nestas condições aquando da tomada de posse e, embora entenda que não reúna as condições ideais, ainda não foi possível intervir no sentido de melhorar o estado do balneário conforme desejado, porém, está empenhada em resolver este e outros assuntos”, lê-se na referida nota.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Club Sport Marítimo pede as mais sinceras desculpas pelo facto do balneário do Estádio da Imaculada Conceição, uma infraestrutura com mais de 40 anos, não apresentar as condições ideais ou aquelas que o clube gostaria que tivesse.

Antes do jogo deste sábado (27/04), entre Marítimo e Sporting, para a Liga BPI, o balneário teve uma vistoria técnica e, apesar do estado visível de deterioração, o mesmo encontrava-se em condições para receber o adversário no que concerne ao seu estado de limpeza. Salienta-se que este espaço recebe há vários anos equipas, masculinas e femininas, de provas como o Campeonato de Portugal e Liga BPI, e nunca se assistiu a um episódio com esta exposição mediática.

A Direcção do Marítimo, que está há cerca de seis meses à frente dos destinos do emblema verde-rubro, herdou este espaço nestas condições aquando da tomada de posse e, embora entenda que não reúna as condições ideais, ainda não foi possível intervir no sentido de melhorar o estado do balneário conforme desejado, porém, está empenhada em resolver este e outros assuntos.

O Club Sport Marítimo através dos seus valores e ideais não se revê neste tipo de abordagem e não admite que este episódio seja encarado como “um acto de discriminação”.

O Marítimo em todas as suas infra-estruturas, Estádio do Marítimo, Complexo do Marítimo ou Imaculada Conceição, apresenta e proporciona sempre as melhores condições, como é seu apanágio, para a prática desportiva, tanto para as suas equipas como para as equipas adversárias. Portanto, neste caso não se confunda deterioração com limpeza, pois essa esteve sempre presente.”