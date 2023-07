Estudo diz que ter relações sexuais e orgasmos na hora de deitar ajuda a adormecer mais rápido

Relações sexuais com parceiros nas quais o orgasmo é a meta ajudam a reduzir em vários minutos o tempo que se leva a adormecer e também auxiliam na melhoria da qualidade do sono, revelam descobertas publicadas no “Journal of Sleep Research”. Contudo, o sexo sem orgasmo ou masturbação não foram associados a quaisquer alterações no sono.

“Os estudos atuais confirmam e substanciam de forma significativa as descobertas que indicam que a atividade sexual e a intimidade podem melhorar o sono e o bem-estar geral nos homens e nas mulheres e servir como diretriz para pesquisas futuras”, afirmaram os autores do estudo.

Cientistas da Universidade de Groningen, nos Países Baixos, fizeram com que 256 participantes de ambos os sexos, maioritariamente estudantes, mantivessem um diário detalhado do seu sono e da sua atividade sexual por 14 dias. O consumo de álcool, menstruação e eventos incomuns que aconteceram antes de dormir também foram considerados.

Os pesquisadores descobriram que as pessoas que praticavam sexo com um parceiro e chegavam ao orgasmo tinham um tempo médio de 16 minutos para adormecer. Os que tinham relações sexuais, mas não chegavam ao orgasmo, demoravam cerca de 17 minutos a adormecer. E as pessoas que não tiveram qualquer tipo de atividade sexual demoravam 20 minutos. Para quem se masturbou, o tempo médio para adormecer era de 26 minutos, diminuindo para 19 minutos se essa pessoa tivesse chegado ao orgasmo.

Os cientistas observaram que o orgasmo resulta na liberação de ocitocina, também conhecida como a “hormona do amor”, e prolactina, um hormónio que causa o desenvolvimento dos seios, promove a produção de leite e afeta a saúde sexual e reprodutiva. “O efeito intensificado do sexo com parceiro pode ser parcialmente explicado pelo aumento das alterações neuro endócrinas, após o orgasmo induzido pela relação sexual”, escreveram os autores do trabalho.