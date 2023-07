Estudo revela: 75% das mulheres altera os hábitos no verão devido à menstruação

A INTIMINA, marca de produtos dedicados ao cuidado da saúde íntima feminina, realizou um estudo que envolveu 500 mulheres portuguesas, com o objetivo perceber como é que as inquiridas geriam a menstruação no verão.

Os dias quentes sentem-se cada vez mais e a verdade é que a menstruação faz parte do universo feminino. O estudo revela que, durante o verão, as mulheres têm mais fluxo e sintomas físicos. Mais de metade afirma necessitar de cuidados adicionais de higiene nessa altura do mês.

Das 500 mulheres inquiridas, 75% afirma alterar os seus hábitos no verão devido ao período, sendo que um deles é evitar ir à piscina ou à praia (35%). Um dos fatores que pode conduzir a esta decisão é, precisamente, o facto de as praias não reunirem as condições necessárias para as mulheres menstruadas, como revelam 72% das incluídas no estudo.

“Entre praias sem casas de banho, ou casas de banho de difícil acesso e falta de manutenção e condições de higiene, as mulheres portuguesas sentem-se condicionadas a desfrutar as suas férias devido ao período”, revela a INTIMINA.

Além disso, as mulheres, durante a menstruação, tendem a sentir-se menos confiantes. Seis em dez sentem diferenças no seu bem-estar durante o período no verão, sendo os sintomas comuns, mais inchaço (38%), mais cansaço (28%), mais cólicas (18%) e mais ansiedade (10%).

Duas em dez mulheres evitam usar roupas claras, de modo a não sofrerem imprevistos, e 6% afirmou que opta pela toma contínua do método contraceptivo, de forma a nem ter de lidar com a menstruação no verão.

Embora ainda haja bastantes tabus em volta da menstruação, há pequenos passos que devem ser dados em em prol do bem-estar e da comodidade.

Copo Menstrual – Uma solução pouco explorada

As mulheres continuam, na generalidade, a optar pelos tradicionais pensos e tampões, que requerem uma “maior preocupação na sua gestão, com a sua substituição a ter de ser feita sempre, no máximo, a cada quatro horas”, refere a INTIMINA.

Já é um desafio ter de lidar com a menstruação em tempos de calor, mas, para acrescentar a este facto, 37% das mulheres sente necessidade de substituir o produto de higiene menstrual com maior regularidade no verão.

Tudo isto cria preocupações que, quando as pessoas estão de férias, não devem ter. Um dia de praia não deveria ser sinónimo de casa de banho sempre que sente o tampão cheio.

O copo menstrual, que recolhe o fluxo em vez de absorver, pode ser usado até oito horas seguidas, tornando-se assim numa opção mais prática quando se planeia ficar muitas horas fora de casa.

Segundo as conclusões do estudo, quatro em dez mulheres explica que tem receio de não se adaptar, três em dez não considera prático e duas em dez que é desconfortável. Contudo, a INTIMINA oferece uma vasta gama de copos menstruais que se adaptam as necessidades de cada mulher.